أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 18 آخرين، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة نقل وتصادم بها 11 سيارة اخري بـ طريق الإسكندرية - مطروح السياحي.

أسماء المصابين إثر حادث انقلاب سيارة وتصادم 11 سيارة



حصلت "فيتو" على أسماء المصابين والوفيات في حادث تصادم عده سيارات بطريق الإسكندرية مطروح، وإصاباتهم طبقا للتشخيص المبدئي وهم :

“عبد الرحمن محمد عبداللطيف مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، مولود ابوشويش النوري مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، احمد محمد السيد مصاب يجرح قطعي بالجبهة وجرح قطعي باليد اليمني،عبد البدري أمين مصاب بكسر في القدم اليسري، ليلي شريف محمد مصابة بكسر بالذراع اليمنى وجرح قطعي بالذراع اليسرى وجرح بالجفن الأيسر، سيد محمد احمد مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عمر عادل مصطفي محمد مصاب بكدمة صدرية، عبد الرحمن محمد حامد مصاب بكدمة اسفل البطن”.

كما اصيب في نفس الحادث “ عبد العاطي عرفات محمود مصاب بكدمة صدرية، خديجه اشرف محمد مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسري، هشام حمدي محمد مصاب بسحجات متفرقة بالجسم وكدمات بالبطن والصدر ، محمود حسن سليمان مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، مصطفي اسماعيل مصاب بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، علي محمد علي مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ندي محمد جاد عيسي مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، محمود محمد ابو ضيف مصاب بكدمات بالجسم وكدمة بالصدر، زياد محمد مسعد مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم” بالاضافة الي حالتين وفاة تم التحفظ عليهم في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفي الضبعة المركزي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وكان مصدر بمديرية الصحة في مطروح، أكد تلقي غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية اخطارا يفيد بتصادم عدة سيارات بطريق الإسكندرية - مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وأضاف المصدر في تصريحات ل"فيتو" رقع درجة الاستعدادات القصوى للاطقم الطبية بمستشفي الضبعة المركزي.

وأوضح ان حالتين لقيتا مصرعها عقب وصولهما المستشفي واجراء انعاش قلبي رئوي وفشل، حيث تم التحفظ على جثمان المتوفيان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وجاري تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

