حوادث

حبس متهم بقتل شاب بسلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيقات في الجيزة

حبس متهم بقتل شاب
حبس متهم بقتل شاب وسرقته في الجيزة، فيتو
قررت الجهات المختصة بمديرية أمن الجيزة، حبس المتهم بقتل شاب إثر اعتداء بسلاح أبيض وسرقته  في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وذكرت التحريات التي أشرف عليها المقدم أيمن سكوري، رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، أن المتهم اعترف بقيامه بالاعتداء المسلح على المجني عليه أثناء سيره بالدراجة النارية، وحاول سرقة الدراجة إلا أن الشاب قاومه وحاول الاستغاثة بالمارة، ما دفع المتهم للاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، مسببا إصابته التي أودت بحياته، قبل أن يفر بالدراجة.

وأضافت التحريات أن المتهم أشار إلى مكان إخفائه السلاح المستخدم في الجريمة.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها من خلال فرق بحث لجمع المزيد من المعلومات والوقوف على ملابسات الحادث، فيما قامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث.

 

التحقيقات مع المتهمين بقتل الزوج في الجيزة

وعلي جانب آخر، كانت قوات البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة نجحت في القبض على ربة منزل وعشيقها، المتهمين بقتل زوج الأولى، بائع متجول يبلغ من العمر 40 عامًا، وإلقاء جثته في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على التخلص من المجني عليه بدافع ارتباطهما معا، حيث ارتكبوا الجريمة داخل مسكنه، ثم قاما بنقل الجثمان وإلقائه في الشارع لإخفاء معالم الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالواقعة، وانتقلت إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود آثار اعتداء على الجثمان. 

وبالتحري وفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المجني عليه، وكشف تورط زوجته البالغة من العمر 35 عاما وعشيقها، 45 عاما، في ارتكاب الجريمة.

وعقب مواجهة المتهمين، اعترف كلاهما بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبطهما لتقديمهما للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

