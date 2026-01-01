الخميس 01 يناير 2026
حوادث

تشكيل عصابي متهم بالشروع في قتل 3 عاملين بحدائق القبة يستأنف على حكم السجن

حبس متهمين
حبس متهمين
تقدم 9 عاطلين صادر ضدهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بالشروع في قتل 3 عاملين وممارسة البلطجة وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة حدائق القبة باستئناف على حكم أول درجة امام نيابة حدائق القبة.


البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 9 عاطلين و3 أشخاص آخرين، بسبب خلافات بينهم أقدم فيها الطرف الأول على توجيه ضربات من أسلحة بيضاء للطرف الثاني قاصدين قتلهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرداتهم فيه وهو مداركتهم بالعلاج.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حدائق القبة في ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف 

وحسب القانون في المادة 375 مكرر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

كما نصت المادة 375 مكرر ( أ ) على: يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

قسم شرطة حدائق القبة نيابة حدائق القبة النيابة العامة حدائق القبة

