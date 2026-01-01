الخميس 01 يناير 2026
حوادث

حبس رجل و4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة

قررت الجهات المختصة، حبس أحد الأشخاص و4 سيدات في التهم المنسوبة إليهم لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكلفت قوات المباحث العامة جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص و4 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية لإعلان ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الجيزة وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة "بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي")، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص يدير ناديا صحيا بالشروق في أعمال منافية للآداب

وعلى جانب آخر، كانت قد تمكنت  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادي صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة النادي وضبط المتهم بصحبة 3 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، حيث أقروا بممارسة النشاط الإجرامى المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت  النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

