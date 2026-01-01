مصرع أب ونجله اختناقًا داخل سيارة بالقليوبية

18 حجم الخط

لقي أب ونجله مصرعهما اختناقًا داخل سيارة بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب بـمحافظة القليوبية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع أب ونجله مصرعهما اختناقًا داخل سيارة بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالعثور على شخصين متوفيين داخل سيارة بقرية سنديون التابعة لـمدينة قليوب، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

مصرع اخصائي ونجله بقليوب

وبالفحص والمعاينة، تبين أن المتوفى يدعى "أحمد.ع.خ" يعمل أخصائيًا بإحدى المدارس، بينما الجثة الأخرى لنجله "عبدالله" طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة تسرب غاز داخل السيارة.

وجرى نقل الجثمانين إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما يستعد أهالي قرية سنديون بقليوب لتشييع جثمان الاب وابنه من مسجد الانصاري بقرية سنديون قليوب وسط حالة من الحزن علي وفاتهما حيث كانا يتمتعان بسمعة جيدة.

حوادث علي طريق شبرا بنها الحر

في سياق آخر، لقيت شقيقتان مصرعهما متأثرتين بإصابتهما إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى ملاكي على طريق بنها شبرا الحر محافظة القليوبية، قبل طلعة الطريق الدائري الإقليمي، حيث شهد الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفي بنها الجامعي، إلا أنه توفت الشقيقتان أثناء تلقي العلاج.

مصرع شقيقتين إثر حادث تصادم

وتمكن رجال إدارة مرور محافظة القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، من إعادة الحركة المرورية علي طريق بنها شبرا الحر، عند نزلة الطريق الإقليمي، بعد رفع أثار حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.