الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع أب ونجله اختناقًا داخل سيارة بالقليوبية

مصرع أب ونجله بقليوب،
مصرع أب ونجله بقليوب، فيتو
18 حجم الخط

لقي أب ونجله مصرعهما اختناقًا داخل سيارة بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب بـمحافظة القليوبية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الحصر العددي لانتخابات النواب بقليوب والقناطر محافظة القليوبية

محافظة القليوبية توفر 329 فرصة عمل

مصرع أب ونجله مصرعهما اختناقًا داخل سيارة بالقليوبية 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالعثور على شخصين متوفيين داخل سيارة بقرية سنديون التابعة لـمدينة قليوب، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

مصرع اخصائي ونجله بقليوب

وبالفحص والمعاينة، تبين أن المتوفى يدعى "أحمد.ع.خ" يعمل أخصائيًا بإحدى المدارس، بينما الجثة الأخرى لنجله "عبدالله" طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة تسرب غاز داخل السيارة.

وجرى نقل الجثمانين إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما يستعد أهالي قرية سنديون بقليوب لتشييع جثمان الاب وابنه من مسجد الانصاري بقرية سنديون قليوب وسط حالة من الحزن علي وفاتهما حيث كانا يتمتعان بسمعة جيدة.

حوادث علي طريق شبرا بنها الحر 

في سياق آخر، لقيت شقيقتان مصرعهما متأثرتين بإصابتهما إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى ملاكي على طريق بنها شبرا الحر محافظة  القليوبية، قبل طلعة الطريق الدائري الإقليمي، حيث شهد الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفي بنها الجامعي، إلا أنه توفت الشقيقتان أثناء تلقي العلاج.

مصرع شقيقتين إثر حادث تصادم 

وتمكن رجال إدارة مرور محافظة القليوبية  بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، من إعادة الحركة المرورية علي طريق بنها شبرا الحر، عند نزلة الطريق الإقليمي، بعد رفع أثار حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية انتخابات بنها التعليمي طريق شبرا بنها الحر شبرا بنها الحر شهد شبرا بنها قرية سنديون التابعة لمركز قليوب قرية سنديون محافظة القليوبية مستشفي بنها مصرع أب ونجلة

مواد متعلقة

تأمين بيئة العمل في المناطق المحصورة والمغلقة، ندوة بمياه القليوبية

توقيع بروتوكول تعاون بين مركز سقارة وكلية التجارة بحضور وزيرة التنمية ورئيس جامعة بنها

تركيب 21 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفى طوخ المركزي تمهيدًا لبدء التشغيل

الصلاة خير من الموت.. معجزة تنقذ طالبة بعد اقتحام قطار طوخ غرفة نومها (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

كريستال بالاس وفولهام يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر (صور)

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

ليفربول يسقط في فخ التعادل السلبي مع ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية قبل صلاة الفجر للفرج وقضاء الحوائج

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads