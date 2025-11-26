الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع بمقلب قمامة بالوايلي

18 حجم الخط

تمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة من إخماد حريق اندلع داخل قطعة أرض تُستخدم كمكان لتجميع القمامة تُعرف باسم أرض المطاحن بدائرة قسم شرطة الوايلي.

ويواصل المعمل الجنائي جهوده لفحص آثار الحريق والوقوف علي أسبابه عقب انتهاء عملية الاطفاء بموقع الحادث.

وتلقت قوات الأمن بلاغا بالحادث من غرفة عمليات النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل الأرض، وعلى الفور تم الدفع برجال وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع أي إصابات بشرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

