حوادث

تليفزيون ولاب توب و50 ألف جنيه، موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة شقة بالوايلي

حددت محكمة جنح الوايلي 22 نوفمبر الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الوايلي.
 

سرقة الشقق السكنية بالوايلي

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من موظف يفيد باكتشافه سرقة شقته بعد عودته من السفر، وعلي الفور شكلت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وبتكثيف التحريات تبين ان عاطل له معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وتبين أن  له معلومات جنائية.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بعد مراقبته للشقة واكتشافه انها خالية من السكان فانتظر حتي بعد منتصف الليل ثم استخدم مفتاح مصطنع ودخلها وقام بسرقة شاشة تليفزيون وجهاز لاب توب ومبلغ مالي يبلغ 50 ألف جنيه.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأحالت المتهم للمحاكمة.

الجريدة الرسمية