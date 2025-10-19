الأحد 19 أكتوبر 2025
استدعاء مجري التحريات في ضبط عصابة خطف الهواتف المحمولة بقصر النيل

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية استدعاء الضابط المكلف بالتحريات عن تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" ونفذ 10 عمليات بمنطقة قصر النيل، وذلك لسماع شهادته.

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة قصر النيل يفيد بضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيىء النية (4 أشخاص) تم ضبطهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

