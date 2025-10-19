استدعاء مجري التحريات في ضبط عصابة خطف الهواتف المحمولة بقصر النيل

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية استدعاء الضابط المكلف بالتحريات عن تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" ونفذ 10 عمليات بمنطقة قصر النيل، وذلك لسماع شهادته.

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة قصر النيل يفيد بضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيىء النية (4 أشخاص) تم ضبطهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

