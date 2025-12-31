أشرف صبحي يناقش استعدادات مصر لاستضافة جولة كأس العالم

18 حجم الخط

ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعدادات استضافة مصر للمحطة الثانية من جولة كأس العالم FIFA 2026، وذلك عقب انطلاق الجولة رسميًا من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية كأولى محطاتها، وذلك في إطار متابعة ملف الفعاليات الرياضية الدولية وتعزيز حضور مصر على خريطة الأحداث الرياضية العالمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال المناقشات، أهمية الاستعداد الكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنظيم فعالية تليق بمكانة الدولة المصرية، وتعكس ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات والفعاليات الدولية، وتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

أشرف صبحي يناقش استعدادات استضافة مصر لاستضافة جولة كأس العالم

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة مصر لإحدى المحطات المبكرة من جولة كأس العالم تمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتفاعل الجماهيري مع الأحداث العالمية الكبرى.

أشرف صبحي يناقش استعدادات استضافة مصر لاستضافة جولة كأس العالم

وتأتي هذه المناقشات في ضوء انطلاق جولة كأس العالم FIFA 2026™، والتي تمثل رحلة عالمية تاريخية تمر عبر 30 دولة و75 محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها كأس العالم FIFA الأصلي.

أشرف صبحي يناقش استعدادات استضافة مصر لاستضافة جولة كأس العالم

وتُعد هذه الجولة جزءًا من الاحتفال بمرور 20 عامًا على تنظيم “جولة الكأس” بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، حيث تمثل منصة دولية للترويج لبطولة كأس العالم FIFA 2026، المقرر إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا.



أشرف صبحي يناقش استعدادات استضافة مصر لاستضافة جولة كأس العالم

الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة

فيما اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، فعاليات النسخة الرابعة من «ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة»، والذي استضافه المركز الأوليمبي بالمعادي على مدار ثلاثة أيام، تحت عنوان «تحسين آليات المراجعة الداخلية وترسيخ الحوكمة في المؤسسات العامة»، وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وتطوير الجهاز الإداري.

وشهد حفل الختام حضور اللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب والرياضة، نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت النسخة الرابعة من الملتقى مشاركة 200 مشارك يمثلون 54 وزارة وهيئة عامة، بالإضافة إلى ممثلين عن 27 مديرية للشباب والرياضة من مختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس مكانة الملتقى كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل المؤسسي.

وتضمن البرنامج التدريبي 16 ساعة تدريبية معتمدة، موزعة على 7 جلسات علمية تخصصية، تناولت دليل وحدات المراجعة الداخلية، وآليات الحد من مخاطر الفساد، والمراجعة في ظل التحول الرقمي، والمعايير الدولية الحديثة للتدقيق.

وفي كلمته نيابة عن وزير الشباب والرياضة، نقل اللواء إسماعيل الفار تحيات الدكتور أشرف صبحي للمشاركين، مؤكدًا دعم الوزارة المستمر لملف الحوكمة والمراجعة الداخلية، واعتزازها بما تحقق من تراكم خبرات عبر النسخ الأربع للملتقى.

واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات المشاركة، حيث أشاد المشاركون بأهمية الملتقى ودور وزارة الشباب والرياضة الرائد في تنظيم اللقاءات المتخصصة، مقدمين الشكر لمعالي الوزير على رعايته الكريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.