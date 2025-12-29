بـ 150مليون طلب على التذاكر، كأس العالم 2026 يحطم جميع الأرقام القياسية

18 حجم الخط

تُحطم بطولة كأس العالم 2026، جميع الأرقام القياسية بالفعل، حيث قدّم المشجعون من أكثر من 200 دولة أكثر من 150 مليون طلب على التذاكر حتى الآن.

عدد طلبات تذاكر كأس العالم 2026 تجاوز 30 ضعفا

وتجاوز عدد طلبات التذاكر في المرحلة الحالية، التي بدأت يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 عدد الطلبات المقدمة من قبل بأكثر من 30 ضعفًا بناءً على أرقام بطاقات الائتمان الفردية التي تم التحقق منها والمُقدّمة مع كل طلب للحصول على تذكرة.

كما يمثل هذا الطلب 3.4 أضعاف العدد الإجمالي للمشاهدين الذين حضروا المباريات الـ 964 التي تمثل عدد مباريات جميع نسخ البطولة الـ22 مجتمعة منذ عام 1930.

150 مليون طلب للحصول على تذاكر كأس العالم 2026

وقال رئيس فيفا، جياني إنفانتينو: "من المقرر أن تكون بطولة كأس العالم FIFA 2026 أعظم وأشمل حدث رياضي في التاريخ، حيث طُلبت أكثر من 150 مليون تذكرة فعليًّا خلال الـ15 يومًا الأولى فقط، مما يجعل الطلب على التذاكر في هذه النسخة يفوق النسخ السابقة بـِ 30 ضعفًا - وهو ما يعكس الطلب الهائل للتذاكر من المشجعين من أكثر من 200 دولة".

وإن هذا التفاعل الكبير من المشجعين المتحمسين هو شهادة حقيقية على مدى حبّ العالم لرياضتنا - سنصنع التاريخ في أمريكا الشمالية عندما نجمع العالم بطريقة لم تحدث من قبل، لتحتفل الجماهير بالوحدة وبأفضل ما في كرة القدم.

موعد كأس العالم 2026

سيُقام الحدث الأبرز لكرة القدم العالمية في الفترة من الخميس 11 يونيو 2026 إلى الأحد 19 يوليو 2026 في 16 مدينة مستضيفة، في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بمشاركة 48 فريقًا يتنافسون في 104 مباريات إجمالًا.

مرحلة قرعة الاختيار العشوائي لتذاكر المونديال ستظل مفتوحة حتى 13 يناير

ويُذكر أنّ مرحلة قرعة الاختيار العشوائي ستبقى مفتوحة لغاية يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، عند الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (17:00 بتوقيت وسط أوروبا)، كما أنّ توقيت طلب التذاكر في هذه الفترة لن يؤثّر على فرص النجاح. يمكن للجماهير المشاركة في القرعة والاطّلاع على التفاصيل الكاملة على موقع FIFA.com/tickets، بعد انتهاء المرحلة الحالية، سيتم إجراء قرعة أخرى، لمنح جميع المشجعين فرصًا متساوية للظفر بالتذاكر.

أما المشجعون الذين لم يحالفهم الحظ، فستتاح لهم الفرصة لتأمين مقاعدهم خلال مراحل البيع اللاحقة مع توفير تذاكر إضافية.

وسيبقى سعر تذاكر كأس العالم ثابتا طوال هذه المرحلة. ويجب على المشجعين الذين يملكون مُعرِّفًا شخصيًا (FIFA ID) تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم، ومن ثمّ المشاركة في قرعة الاختيار العشوائي، حتّى وإن كانوا قد شاركوا في القرعتين السابقتين. أمّا الذين لا يملكون FIFA ID، فيجب عليهم إنشاء حساب على موقع FIFA.com/tickets، الذي يُعتبر المصدر الرسمي والمفضَّل لتذاكر بطولة كأس العالم FIFA 2026™.

