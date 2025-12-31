رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الخدمات الصحية المتكاملة

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 (مكرر)، الصادر في 30 ديسمبر 2025، قرارا جديدا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تأسيس شركة مساهمة بمفردها يكون عرضها مباشرة كافة الأنشطة المرتبطة بإدارة وتشغيل الخدمات الصحية المتكاملة والمساندة والأنشطة الطبية المساعدة.

وجاء في قرار رئيس الوزراء رقم 4961 لسنة 2025، في مادته الأولى " يرخص للهيئة العامة للرعاية الصحية بتأسيس شركة مساهمة بمفردها يكون عرضها مباشرة كافة الأنشطة المرتبطة بإدارة وتشغيل الخدمات الصحية المتكاملة والمساندة والأنشطة الطبية المساعدة، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة".

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام التأمين الصحى الشامل ، الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨؛ وعلى قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الـشركات المملوكـة لها، أو التي تساهم فيها الصادر بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٥، وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعلى موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.





