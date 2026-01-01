الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اجتماع تحضيري لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي بالرياض (صور)

الاجتماع المصري السعودي،
الاجتماع المصري السعودي، فيتو
18 حجم الخط

ترأس السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، بصفته مساعد أمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي عن الجانب المصري، الاجتماع التحضيري الذي عُقد بالرياض في إطار الإعداد للاجتماع الأول المرتقب لمجلس التنسيق الأعلى بين كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مستوى القمة، فيما ترأس المهندس فهد الحارثي مساعد أمين عام المجلس الجانب السعودي في الاجتماع.

العلاقات الثنائية المصرية-السعودية

وأكد السفير فهمي ما يمثله مجلس التنسيق الأعلى من مظلة شاملة للعلاقات الثنائية المصرية-السعودية، وما يهدف إليه من ضمان أعلى مستوى ممكن من التناغم والتجانس في عمل مختلف الوزارات والجهات المختصة بين الجانبين للارتقاء بمسارات التعاون والعلاقات بينهما إلى أرحب الآفاق، وتذليل أية صعوبات في سبيل تنفيذ التوجيهات للقيادة السياسية في كل من مصر والمملكة لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما في شتى المجالات السياسية والعسكرية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصولًا إلى تحقيق الشراكة الشاملة والتكامل تأسيسًا على الروابط التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي السفير ايهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية

مواد متعلقة

وزير الخارجية: الحلول السياسية والدبلوماسية أساس تحرك مصر في القضايا الإقليمية

وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُماني دعم جهود التنمية والاستقرار

ما حقيقة وجود توتر بالعلاقات وتضارب مصالح بين مصر والسعودية؟ وزير الخارجية يغلق باب الفتنة

ترامب: سنعمل مع مصر والسعودية والإمارات وشركاء آخرين لإنهاء أزمة السودان

مصر والسعودية توقعان مشروع برنامج للتعاون المشترك في مجال السياحة

الأكثر قراءة

نقيب المعلمين: إجراءات قانونية عاجلة ضد المعتدين على مدرسة الحاسب الآلي بأكتوبر

دعاء لقوافل الصائمين اليوم الخميس، لا تفوت ثوابه

موندو ديبورتيفو تكشف التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

السيد البدوى لـ فيتو: قررت الترشح لرئاسة الوفد.. فهل من مبارز؟!.. نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف ضعف الأحزاب السياسية في مصر.. الانشغال بالخلافات الداخلية تسبب في انفصال بيت الأمة عن الشارع المصري

بطل كأس العالم للأندية، تشيلسي يقيل مدربه إنزو ماريسكا

الزمالك يوضح حقيقة امتناع اللاعبين عن التدريبات وأزمات الفريق

إقبال كبير على استقلال القطار الكهربائي

انتهاء 22013 مشروعا بمختلف القطاعات، مدبولي يتابع موقف المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

الصدارة للفراعنة على حساب السناجب، تاريخ مواجهات مصر وبنين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء لقوافل الصائمين اليوم الخميس، لا تفوت ثوابه

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads