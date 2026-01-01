اجتماع تحضيري لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي بالرياض (صور)

18 حجم الخط

ترأس السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، بصفته مساعد أمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي عن الجانب المصري، الاجتماع التحضيري الذي عُقد بالرياض في إطار الإعداد للاجتماع الأول المرتقب لمجلس التنسيق الأعلى بين كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مستوى القمة، فيما ترأس المهندس فهد الحارثي مساعد أمين عام المجلس الجانب السعودي في الاجتماع.

العلاقات الثنائية المصرية-السعودية

وأكد السفير فهمي ما يمثله مجلس التنسيق الأعلى من مظلة شاملة للعلاقات الثنائية المصرية-السعودية، وما يهدف إليه من ضمان أعلى مستوى ممكن من التناغم والتجانس في عمل مختلف الوزارات والجهات المختصة بين الجانبين للارتقاء بمسارات التعاون والعلاقات بينهما إلى أرحب الآفاق، وتذليل أية صعوبات في سبيل تنفيذ التوجيهات للقيادة السياسية في كل من مصر والمملكة لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما في شتى المجالات السياسية والعسكرية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصولًا إلى تحقيق الشراكة الشاملة والتكامل تأسيسًا على الروابط التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين.

