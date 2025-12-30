الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية: الحلول السياسية والدبلوماسية أساس تحرك مصر في القضايا الإقليمية

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة خلال اللقاء
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإعلامى الأمريكى فريد زكريا مقدم البرنامج الأسبوعي الإخبارى GPS على قناة CNN الأمريكية.

جهود مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة، انطلاقًا من ثوابت سياستها الخارجية القائمة على إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية، وخفض التصعيد والتوتر بالمنطقة، والعمل على معالجة جذور الأزمات لتحقيق الامن والاستقرار.

الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة

وتناول وزير الخارجية فى هذا السياق الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة، والانتقال الى استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى دونالد ترامب، وجهود التعافى المبكر واعادة الإعمار.

الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار

وعلى صعيد آخر، أطلع وزير الخارجية الإعلامي الأمريكي على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشراكات الاقتصادية، متناولا المشروعات التنموية العديدة التى أقامتها الدولة المصرية فى شتى القطاعات على مدار السنوات العشر الأخيرة والتى ساهمت فى تحسين الوضع الاقتصادى والتنموي فى مصر رغم الظروف الإقليمية المضطربة.

مناقشة أبرز الملفات الإقليمية والدولية

وشهد اللقاء استعراضا مطولا للتطورات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى ومنها التطورات فى ايران وسوريا والسودان والسد الاثيوبى ومنطقة القرن الافريقى والأزمة الاوكرانية، وتداعياتها المباشرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.

