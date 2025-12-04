الخميس 04 ديسمبر 2025
خارج الحدود

ما حقيقة وجود توتر بالعلاقات وتضارب مصالح بين مصر والسعودية؟ وزير الخارجية يغلق باب الفتنة

السيسي وبن سلمان،
السيسي وبن سلمان، فيتو
أكد د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، متانة العلاقات المصرية السعودية واصفا إياها بالاستراتيجية.

بدر عبد العاطي ينفي وجود توتر في العلاقات بين مصر والسعودية

ونفى وزير الخارجية، في حوار مطول تنشره الزميلة "الأهرام العربي" غدا، الشائعات حول وجود خلافات وتضارب مصالح بين مصر والسعودية، كاشفا عن قرب عقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي الأعلى، الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

ولفت عبد العاطي، إلى أن آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة للتوقيع على هذه الوثيقة بإنشاء هذا المجلس الأعلى والإعلان عن تدشينه، ومن ثم سيكون الاجتماع الأول في المملكة العربية السعودية.

وزير الخاريجة يؤكد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين القاهرة والرياض 

 وأشار وزير الخارجية، إلى أن العلاقات المصرية السعودية وثيقة للغاية وذات طابع استراتيجي، فمصر والسعودية هما جناحا الأمة العربية والإسلامية، وبالتالي فهناك تنسيق كامل ومصالح مشتركة وتشاور مستمر وهو أمر هام للغاية ليس فقط لمصلحة القاهرة والمملكة، ولكن أيضا لمصلحة العالمين العربي والإسلامي، ونحن لا ننظر ولا نلتفت لهذه الشائعات الكاذبة التي يتم ترديدها من حين لآخر، العلاقات بين البلدين قوية جدا وصلبة لا تستند إلى العلاقات التاريخية فقط، ولكن تمتد إلى المصالح المشتركة والمصير والمستقبل المشترك.

بدر عبدالعاطي، فيتو
بدر عبدالعاطي، فيتو

وتابع: هي علاقة متميزة على مستوى قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين وعلى المستوى الفني والتنفيذي والعلاقة تنمو، وسيفتح انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى التنسيقي مجالات أرحب لمزيد من تعميق علاقات التعاون سواء في المجالات الاقتصادية أو الاستثمارية أو التجارية.

واختتم: وهناك مجالات تعاون كبيرة على المستوى الثنائي جنبا إلى جنب مع التشاور المهم بين البلدين لأنه تشاور مهم وحيوي للغاية للتعامل مع كل التحديات الموجودة بالمنطقة سواء القضية الفلسطينية وهو لب الصراع أو الأزمة في السودان أو الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان، لأن البلدين الشقيقين –مصر والسعودية- لهما دور شديد الأهمية في التعامل مع هذه الأزمات جنبا إلى جنب مع الدول العربية الشقيقة الأخرى. 

ترامب: سنعمل مع مصر والسعودية والإمارات وشركاء آخرين لإنهاء أزمة السودان

تفاصيل اللقاء بين وزيري خارجية مصر والسعودية على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بجدة

 

 

