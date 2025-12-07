ابننا محمد صلاح

18 حجم الخط

هو ابننا بالفعل، ابننا بحق، ابن ملايين المصريين، بل ابن ملايين العرب، بل ابن الإنسانية في أجمل وأكمل صورها تقريبا.. محمد صلاح يمثل لنا قيما عليا عديدة، يمثل معنى الانتصار، والكد والتعب والزهو، قيم كثيرة لا حصر لها يعكسها أداء ومشوار هذا الفتى المصرى الجميل..

في العادة، لا أتابع الدوري المصري، ولا المباريات إلا مباريات المنتخب الوطني، أراها معركة مصرية احتشد فيها وطنيا وعاطفيا، لكن منذ اليوم الذي عرفني فيه أولادي بأن مو صلاح يلعب في الدوري الإنجليزي، وهو ساحر الكرة ويحقق الفوز غالبا لفريقه، بادرت لمتابعة الدوري، بل لمتابعة محمد صلاح، وصرت بسببه من محبي النادي العريق الأصيل..

كم أسعدنا محمد صلاح، هو لاعب عقله في قدميه، ولمساته في ضرب الكرة كلمسات فرشاة مغموسة في ألوان البهجة، تداعب سطح اللوحة، هو كعازف علي مفاتيح بيانو ودود اللحن.. حين يلعب محمد صلاح أتفرج وأفرح، وإذا فاز ليفربول بغير أهداف من محمد صلاح، أزعل وافرح، الفرح سببه الفوز، والزعل لأن محمد لم يحرز أهدافا..

إذا سدد محمد هدفا، أو صنع هدفا طرنا كلنا، نحن الملايين فرحا وهتافا.. ومع رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب رحلت الأبوة الحقيقية للمدرب العبقري القدير، وجاء سلوت هذا، جاء ليرث تركة ناجحة، روشتة ناجحة، فرقة متماسكة، تشكيلة فوز لم يلبث أن فشكلها بغرور وبجهالة..

كل انتصارات الموسم الماضي التي توهج فيها محمد صلاح بتسديد الأهداف، أو صنع الأهداف لزملائه كانت من إرث يورجن كلوب.. كانت الزيت المقدس الذي تركه مدرب فاهم نفسية لاعبيه بأبوية حانية لا تكسر معنويات الأبناء..

وهذا الموسم، بدأ أن آرني لوت نفد رصيد يورجن لديه فقد بدد التشكيل وادخل لاعبين لدى بعضهم مهارات، لكنهم لا يحققون الاهداف ولا التناغم الفطريّ العاطفي المهاري الذي تحقق لمواسم عديدة متتالية زخرت بالانتصارات..

ولأول مرة ولثلاثة مباريات متوالية يجلس محمد صلاح على الدكة.. دكة البدلاء.. يتألم ونحن معه نتألم، محبط، حزين ونحن معه محبطون وعليه حزانى.. بت لا أحب عدو النجاح الهولندي هذا..

محمد صلاح لم تتراجع مهاراته، بل تراجعت معنوياته.. الفنان يؤدي بالعاطفة، بالإحساس، بالشحنة الانفعالية، في ذلك هو كالجيوش، تنتصر بالتدريب وبالسلاح وقبل هذا وذاك بالروح المعنوية.. انتصارات الجيوش زادها المعنويات، وانتصارات الكرة وقودها الثقة والروح المعنوية العالية المقاتلة..

وهذا ما تحطم تقريبا لدى ابننا محمد صلاح، بفعل الإقصاء، بفعل التهميش، بفعل الإبعاد.. مفردات سلوك دنيء ليست فقط في ملعب الانفيلد بل ستراه حتى عندنا هنا في مجالات عديدة هي ألغام مسمومة.. تدمر وتلحق الفشل المؤكد بأي ناجح.

ما يفعله الهولندي هذا هدفه تحميل محمد صلاح مسئولية فشله الشخصي كمدرب.. ركن محمد صلاح، ولاتزال الهزائم والتعادلات مستمرة، بدون صلاح.. نفدت ذخيرة المدرب، غالبا كانت فشنك.. قم يا ولدي وانهض فأنت مصرى عريق لا ينكسر، دعوات الملايين لك يستجيب لها الله بإذنه تعالى، بار بوالديك أنت، بار بأهل قريتك أنت، بار بمصريتك أنت، بإنسانيتك أنت، أنت أخلاق تمشي على الأرض.. فثق بأن الله لن يخذلك.. ابننا صلاح كلنا نحبك.. ثق بالله، ثق بنفسك.. ثق بحبنا لك.

