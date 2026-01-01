الخميس 01 يناير 2026
محافظ الدقهلية يتابع حالة النظافة ورفع الإشغالات من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، وذلك من خلال شاشات المتابعة التي ترصد على مدار الساعة أعمال الأجهزة التنفيذية ومعدلات الأداء الميداني داخل الشوارع والمحاور الرئيسية.

النظافة والحالة المرورية محافظ الدقهلية يتابع  من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

ووجه اللواء "مرزوق" رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مع الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم، لمنع تراكم القمامة، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة الشوارع أولوية أولى.

رفع الإشغالات دون استثناء

وشدد " المحافظ " على رفع الإشغالات دون استثناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعد عليه أو إعاقة لحركة السير، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة المرافق لضمان انسياب الحركة وحماية المظهر الحضاري للمدينة.

كما وجه محافظ الدقهلية بتنظيم الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي اختناقات مرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتسبب في تعطيل الحركة أو يشغل الطريق العام، مؤكدا على استمرار المتابعة على مدار اليوم من مركز السيطرة، للتأكد من مستوى النظافة ورفع الاشغالات وانتظام الحركة المرورية لتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

استمرار الجاهزية والاستعدادات لمواجهة أي تقلبات طقس 

كذلك شدد محافظ الدقهلية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والجهات المعنية باستمرار الجاهزية والاستعدادات لمواجهة أي تقلبات في الطقس والاستعداد لرفع أي تجمعات مياه للأمطار فور حدوثها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، وأحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.

