الخميس 01 يناير 2026
محافظات

محافظ الدقهلية: 1244 مواطنا استفادوا من قافلة أبو نور الدين الطبية بجمصة

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو
تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية أبو نور الدين مركز جمصة على مدار يومين، حيث استفاد منها 1244 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا.

وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

1244 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية في أبو نور الدين

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة.

من جهته، أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت علي مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

القافلة تضم 7 عيادات، منهم 6 عيادات متنقلة،

وقال الجزار إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1244 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 7 عيادات، منهم 6 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 217 باطنة، أطفال 231، جراحة 118، أسنان 47، رمد 67، نسا وتنمية الأسرة 88، جلدية 119.

إجراء 94 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر

كما قامت القافلة بإجراء 94 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 147، فحص معمل الدم والطفيليات لـ124، عقد 45 ندوات تثقيفية استفاد منها 600 متردد، وتم إحالة 6 حالات للمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة.

