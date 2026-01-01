الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بالدقهلية يفتتح معرضا لتكنولوجيا الصناعة والمهارات المهنية

افتتاح معرض أنشطة
افتتاح معرض أنشطة صناعية ومهارات بتعليم الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

افتتح المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، معرض إدارة شرق المنصورة التعليمية لمادة تكنولوجيا الصناعة والمهارات المهنية الذي أقيم بمدرسة المنصورة الثانوية بنات.

افتتاح معرض إدارة شرق المنصورة التعليمية لمادة تكنولوجيا الصناعة

وأقيم المعرض بحضور كل من بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، عادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية، وسعاد أبو عيش وكيل الإدارة، وإبراهيم جمعة وكيل إدارة طلخا التعليمية، وياسر غالي موجه عام المجال الصناعي.

 

توطين التكنولوجيا الحديثة بالمدارس

وجاء ذلك في مستهل العام الميلادي الجديد وفي إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتنمية المهارات المهنية والتكنولوجية لدى الطلاب وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالمدارس وتدريب الطلاب علي استخدامها كأساس متين تقوم عليه النهضة الصناعية.

تنوع المعروضات في أقسام المعرض

وأبدى مدير المديرية والحضور إعجابهم بتنوع المعروضات في أقسام المعرض من مصنوعات خشبية وجلدية وغيرها وكذلك أثنى على ما لاحظه من ابتكار وتجديد في تشغيل الخامات المختلفة باستخدام تقنيات جديدة ومبتكرة.

تنظيم وتنفيذ المعرض من طلاب ومعلمين

وجاء ذلك في ختام الزيارة قدم الرشيدي الشكر للقائمين على تنظيم وتنفيذ المعرض من طلاب ومعلمين متمنيًا للجميع المزيد من التوفيق والسداد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرق المنصورة التعليمية التكنولوجيا الحديثة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدي العام الميلادي الجديد توطين التكنولوجيا تكنولوجيا الصناعة وكيل تعليم الدقهلية وزارة التربية والتعليم تنمية المهارات النهضة الصناعية المنصورة التعليمية

مواد متعلقة

خالد الطوخي يهنئ الرئيس السيسي وأسرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحلول العام الميلادي الجديد

ضبط 15 طن دقيق مهرب و5 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالعملة

إحالة عامل متهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم في العباسية للجنايات

رئيس صرف صحي القليوبية يستعرض جهود التعامل مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية

الأكثر قراءة

ينتظر الناس البشارة.. احذروا الإحباط!

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي

العربية للتصنيع تكشف مراحل تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

العليمي يكشف حقيقة القطيعة بين اليمن والإمارات بعد إنهاء التواجد العسكري لها في البلاد

ضبط شخص اقتحم منزل زوجته وحطم محتوياته بالشرقية

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads