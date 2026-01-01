وكيل التعليم بالدقهلية يفتتح معرضا لتكنولوجيا الصناعة والمهارات المهنية

18 حجم الخط

افتتح المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، معرض إدارة شرق المنصورة التعليمية لمادة تكنولوجيا الصناعة والمهارات المهنية الذي أقيم بمدرسة المنصورة الثانوية بنات.

افتتاح معرض إدارة شرق المنصورة التعليمية لمادة تكنولوجيا الصناعة

وأقيم المعرض بحضور كل من بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، عادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية، وسعاد أبو عيش وكيل الإدارة، وإبراهيم جمعة وكيل إدارة طلخا التعليمية، وياسر غالي موجه عام المجال الصناعي.

توطين التكنولوجيا الحديثة بالمدارس

وجاء ذلك في مستهل العام الميلادي الجديد وفي إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتنمية المهارات المهنية والتكنولوجية لدى الطلاب وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالمدارس وتدريب الطلاب علي استخدامها كأساس متين تقوم عليه النهضة الصناعية.

تنوع المعروضات في أقسام المعرض

وأبدى مدير المديرية والحضور إعجابهم بتنوع المعروضات في أقسام المعرض من مصنوعات خشبية وجلدية وغيرها وكذلك أثنى على ما لاحظه من ابتكار وتجديد في تشغيل الخامات المختلفة باستخدام تقنيات جديدة ومبتكرة.

تنظيم وتنفيذ المعرض من طلاب ومعلمين

وجاء ذلك في ختام الزيارة قدم الرشيدي الشكر للقائمين على تنظيم وتنفيذ المعرض من طلاب ومعلمين متمنيًا للجميع المزيد من التوفيق والسداد.

