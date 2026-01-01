الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مايلي سايرس توجه رسالة إلى معجبيها احتفالًا بعام 2026

مايلي سايرس، فيتو
مايلي سايرس، فيتو
18 حجم الخط

وجهت النجمة مايلي سايرس، رسالة جديدة إلى معجبيها احتفالًا بعام ٢٠٢٦، عبر حسابها الرسمي علي موقع “انستجرام”.

والمحت مايلي في رسالتها، إلى الذكرى العشرين لمسلسلها الشهير هانا مونتانا، قائلة:"مع دخولي فصلًا جديدًا من التجدد، أشعر أن الوقت قد حان لأُطلق العنان لمصيري الحقيقي. النهاية هي البداية."

وكشفت تقارير صحفية، أن النجمة الأمريكية مايلي سايروس، أنها ستُصدر مشروعًا جانبيًا باسم، الشخصية الشهيرة هانا مونتانا، التي جسدتها لسنوات لصالح شركة ديزني، وذلك احتفالًا بالذكرى العشرين لسلسلة أفلامها التي حققت مليار دولار.

وذكرت التقارير، أن المشروع الجانبي، صفقة تجارية بين شركة ديزني، وكولومبيا ريكوردز، وسيكون أغنية وألبوم، بالإضافة إلي قيام مايلي، بجولة غنائية في الملاعب بشخصية هانا مونتانا.

مايلي سايرس: جدول أعمالي ممتلئ لـ 4 سنوات قادمة

في سياق متصل، كشفت النجمة مايلي سايرس، أن جدول أعمالها ممتلئ لـ٤ سنوات قادمة، وتحديدا حتى عام ٢٠٢٩.

وذكرت مايلي، في لقاء مصور، أنها كانت ترغب في أخذ استراحة لفترة من الزمن، وعند مراجعة جدول أعمالها اكتشفت أن لديها التزامات حتى عام ٢٠٢٩.

مايلي سايرس تروج لأغنية Secrets بالزهور

في سياق متصل، أرسلت مايلي سايرس الزهور، وملاحظة مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها أثناء إعلانها عن أغنيتها الجديدة "Secrets".

وأطلقت النجمة الأمريكية مايلي سايرس، إعلانا تشويقًا لأغنيتها الجديدة "Secrets"، والتي روجت لها بطريقة مبتكرة، حيث أرسلت زهورًا، ورسائل مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها.

وأهدت مايلي أغنية Secrets، إلى والدها، الموسيقي الشهير بيلي راي سايرس، بعد مصالحتهما، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين.

مايلي سايرس أول فنانة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير

أصبحت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، أول نجمة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود.

وحصلت مايلي سايرس رسميا على نجمة في ممر المشاهير، وهو ما يعد تكريما لها على مسيرتها الفنية المتميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مايلي سايروس مايلي سايروس وبيلي إيليش مايلي سايروس وبيونسيه مايلي سايروس عام ٢٠٢٦

مواد متعلقة

تقارير: مايلي سايرس تفكر في الزواج سرًا

مايلي سايرس تعلن عن جولة غنائية لشخصية هانا مونتانا

الأكثر قراءة

ينتظر الناس البشارة.. احذروا الإحباط!

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي

العربية للتصنيع تكشف مراحل تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

العليمي يكشف حقيقة القطيعة بين اليمن والإمارات بعد إنهاء التواجد العسكري لها في البلاد

ضبط شخص اقتحم منزل زوجته وحطم محتوياته بالشرقية

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads