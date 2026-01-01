لأول مرة بتاريخ البطولة، حدث فريد في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تدخل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب مرحلة مفصلية تحمل طابعًا استثنائيًا، بعدما تقرر إقامة مباريات دور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ المسابقة على ثمانية ملاعب مختلفة.

8 مباريات على 8 ملاعب

وتنطلق مواجهات دور الـ16 بقمة قوية تجمع بين مالي وتونس على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء يلفت الأنظار بالنظر إلى التاريخ العريق للمنتخبين على الساحة الأفريقية.

فيما يحتضن ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة مواجهة منتظرة بين السنغال والسودان، بينما يشهد ملعب أدرار بأكادير مواجهة عربية أفريقية تجمع منتخب مصر بنظيره بنين.

وفي مراكش، سيكون ملعب مراكش الكبير مسرحًا لقمة غرب أفريقية خالصة بين كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في حين يستضيف ملعب المدينة بالرباط مواجهة من العيار الثقيل تجمع جنوب أفريقيا بالكاميرون.

ويتجه اهتمام الجماهير المغربية إلى ملعب مولاي عبد الله بالرباط، حيث يلاقي المنتخب المغربي نظيره التنزاني، في لقاء يتطلع خلاله «أسود الأطلس» لمواصلة مشوارهم بثقة نحو الأدوار المتقدمة.

كما يشهد ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط مواجهة قوية تجمع الجزائر والكونغو الديمقراطية، في اختبار صعب لـ«محاربي الصحراء»

وتُختتم مباريات هذا الدور على أرضية ملعب فاس الكبير، عندما يواجه المنتخب النيجيري نظيره الموزمبيقي، في لقاء يسعى خلاله «النسور الخضر» لتأكيد حضورهم كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

ويعكس هذا التوزيع الواسع للمباريات طموح القائمين على التنظيم في تقديم نسخة تاريخية من كأس أمم أفريقيا 2025، تجمع بين التميز التنظيمي، والزخم الجماهيري، واتساع الرقعة الجغرافية للمنافسة.

