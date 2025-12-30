احتجاجات عارمة في مقديشو ومدن صومالية ضد اعتراف إسرائيل بـأرض الصومال(فيديو)

18 حجم الخط

أرض الصومال، اندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة مقديشو وعدد من المدن الصومالية، احتجاجًا على اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"، وهو القرار الذي أثار غضب الشارع الصومالي، وأدى إلى خروج آلاف المواطنين للتعبير عن رفضهم للتدخل الخارجي في شؤون البلاد.

مطالب المحتجين في الصومال ورفع الشعارات الوطنية

الصومال، ورفع المتظاهرون شعارات وطنية قوية ترفض أي تدخلات خارجية تمس وحدة الأراضي الصومالية، مؤكدين أن قرار إسرائيل يمس السيادة الوطنية ويعد تعديًا على تاريخ البلاد ووحدة شعبها.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القوات الأمنية الصومالية انتشرت في شوارع مقديشو ومدن أخرى لمحاولة الحفاظ على النظام، وسط تحذيرات من تصعيد الأحداث، بينما يواصل المتظاهرون التعبير عن رفضهم للقرار الإسرائيلي بشكل سلمي في معظم المناطق.

كما أعرب عدد من القادة السياسيين الصوماليين عن استنكارهم الشديد للقرار، داعين إلى الضغط الدولي على إسرائيل للتراجع عن الاعتراف، ومؤكدين على حق الصومال في الدفاع عن سيادتها ووحدتها الوطنية.

أردوغان: قرار إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال غير شرعي ولا يمكن قبوله

من جانبه قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل تحاول جر القرن الإفريقي إلى حالة من عدم الاستقرار

وأضاف الرئيس التركي: إسرائيل تحاول جر القرن الأفريقي إلى حالة من عدم الاستقرار وقرار تل أبيب بالاعتراف بأرض الصومال غير شرعي ولا يمكن قبوله

وفي السياق ذاته قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: الخطوات الإسرائيلية تقوض الاستقرار في مجتمعاتنا المحلية وتزيد من نشاط المجموعات المتطرفة

