أسماء الحسيني: الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال مخطط خطير لمحاصرة الأمن العربي

18 حجم الخط

قالت الدكتورة أسماء الحسيني، الكاتبة المتخصصة في الشؤون الأفريقية والعربية، إن ردود الأفعال الدولية والإقليمية والصومالية الواسعة الرافضة للاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال المزعوم هو اعتداء على وحدة السودان، وبالتالي لن يمر مرور الكرام، خاصة أن هناك رفضًا رسميًا وشعبيًا في الصومال لهذا الاعتراف، وهناك تحرك من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في تركيا.

المخطط الإسرائيلي يستهدف محاصرة أمن واستقرار الدول العربية

وأكدت في تصريح لفيتو أن المخطط الإسرائيلي يستهدف محاصرة أمن واستقرار الدول العربية، وأيضًا الحوثيين في اليمن، أي أنها تسعى من خلال وجودها في إقليم أرض الصومال إلى ضرب أهداف عديدة وتوسيع نفوذها وتقديم نفسها كقوةٍ إقليمية ودولية واسعة تسيطر على مداخل المنطقة في باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر، لكنها لن تهنأ بهذا الاعتراف وستواجه تحديات كبيرة رغم الأخطار العديدة التي ستترتب على وجودها في المنطقة.

تسعى إسرائيل لإقامة قاعدة عسكرية أو استخباراتية أو أمنية لها تحاصر بها الدول العربية

وواصلت حديثها قائلة: يُخشى أن تسعى إسرائيل لإقامة قاعدة عسكرية أو استخباراتية أو أمنية لها تحاصر بها الدول العربية وتثبيت وجودها بالمنطقة، وهناك مظاهرات خرجت بالصومال للتنديد بهذا الأمر والتأكيد على وحدة الصومال الذي عانى شعبه منذ سقوط دولته المركزية عام 91، والتحديات الكبيرة التي مر بها متمثلة في فترة أمراء الحرب والقرصنة والإرهاب، إلا أن الشعب الصومالي ما زال متماسكًا.

إسرائيل تسعى إلى زعزعة استقرار الدول العربية والأفريقية وإثارة الحروب والنزاعات القبلية

وأضافت: هناك رفض قاطع من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن إسرائيل تسعى إلى زعزعة استقرار الدول العربية والأفريقية وإثارة الحروب والنزاعات القبلية، لأنها ترى تقسيم العالم العربي والأفريقي إلى دويلات صغيرة، وهو ما يجب التصدي له بقوة حتى لا تتحرك في مناطق أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.