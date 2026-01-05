عالم أزهري يكشف دروسًا إيمانية وعبادات قلبية عميقة في فصل الشتاء

18 حجم الخط

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن فصل الشتاء ليس مجرد تغيير في الطقس أو أسلوب حياة مختلف، بل هو حكمة إلهية عظيمة تحمل في طياتها دروسًا إيمانية وعبادات قلبية عميقة.

وقال الدكتور أسامة قابيل، خلال برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "أم بى سي مصر 2"، إن أول رسالة ينبغي أن نتعلمها في الشتاء هي العكوف على ذكر الله مع تغير الكون من حولنا، مستشهدًا بقول الله تعالى: «قل انظروا ماذا في السماوات والأرض»، فالمؤمن لا ينظر إلى الرياح أو المطر أو الرعد نظرة عابرة، بل يتأمل فيها باعتبارها آيات.

وأشار إلى أن الرياح منها ما يكون عذابًا ومنها ما يكون رحمة، ومنها ما يحمل الخير وينقل اللقاح ويحيي الأرض، ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرفع أيدينا عند هبوب الرياح ونقول: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أُرسلت به».

وتطرق إلى الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول المطر، موضحًا أن من أجملها دعاء: «اللهم صيبًا نافعًا»، وكلمة “صيب” تعني الماء الطازج النازل من عند الله، الذي ينفع الأرض والناس ويغسل القلوب والأرواح والأحزان، مستشهدًا بقوله تعالى: «وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام»، مؤكدًا أن الشتاء مليء بالغنائم الإيمانية لمن أحسن استقباله.

وعن الرعد والبرق، أوضح الدكتور أسامة قابيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله خير هذه الظواهر ويستعيذ به من شرها، مع التنبيه إلى عدم التحديق في البرق لما فيه من أذى حسي، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تذكر الإنسان بعظمة قدرة الله، وتوقظه من الغفلة، مستشهدًا بقوله تعالى: «يكاد البرق يخطف أبصارهم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.