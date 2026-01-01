الخميس 01 يناير 2026
أخبار مصر

تداول 19 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  (13) سفينة وتم تداول (19000) طن بضائع و(845) شاحنة و(41) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(322) شاحنة و(27) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (14000) طن بضائع و(523) شاحنة و(14) سيارة.

,يستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين PELAGOS Express والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهي Li Pan Li، Poseidon Express، Bridge والحرية وغادرت السفينتين Alcudia Express  وأمل. شهد ميناء نويبع تداول (3200) طن بضائع و(158) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، سينا. واستقبل ميناء السويس السفينة ADONIS قادمة من اليمن.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1770 راكبا بموانيها. 
 

 

استراتيجية نحو تعزيز دور الموانئ المصرية في التجارة العالمي

من ناحية أخرى نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المواني المصرية في التجارة العالمي

يأتي هذا الفوز استمرارًا لحضور مصر الفاعل داخل المنظومة البحرية العالمية، وتطور قدراتها في دعم سلامة وكفاءة النقل البحري، إذ يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواني المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز تنافسية منظومة النقل البحري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، في ظل طفرة تنموية غير مسبوقة شهدها قطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس بدوره تنامي الثقة الدولية في الدور الملاحي المصري

