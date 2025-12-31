الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أخبار مصر

مترو القاهرة يعلن عن مواعيد تشغيل خاصة خلال احتفالات ليلة رأس السنة

أعلنت شركة آر.إيه.تي.بي ديف كايرو للنقل، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT (قطار العاصمة)، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التشغيلية الخاصة اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025 فقط، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، وذلك تيسيرا على المواطنين وضمانًا لانسيابية حركة التنقل خلال فترة الفعاليات.

وأوضحت الشركة أنه تقرر استمرار ساعات تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT – قطار العاصمة) بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة حتى الساعة الثانية صباحًا على أن يكون زمن التقاطر بين المحطتين  ١٠ دقائق بدءًا من الساعة ١١ مساء وقيام آخر رحلة من كلا المحطتين الساعة ٢ صباحًا.

 وفي السياق ذاته تقرر استمرار ساعات تشغيل الخط الأخضر الثالث حتى الساعة 4:30 صباحًا مع تعديل فترات التقاطر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا على النحو التالي:

من محطة عدلي منصور حتى محطة الكيت كات: قطار كل 10 دقائق.

ومن محطتي محور روض الفرج وجامعة القاهرة إلى محطة الكيت كات: قطار كل 20 دقيقة. وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى مناطق الاحتفالات والعودة منها بأمان.

وأكدت الشركة أن مواعيد التشغيل الطبيعية لكافة الخطوط ستُستأنف اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.

