أبرز المعلومات عن مشروع الخط الثاني لشبكة القطار الكهربائي السريع

18 حجم الخط

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مجموعة من المعلومات الأساسية عن مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع أكتوبر/أسوان/أبوسمبل، وذلك ضمن حملة “أعرف مشروعات بلدك”.

وجاءت أبرز المعلومات عن القطار الكهربائي السريع كالتالي:

يمتد الخط من محطة الفيوم / بني سويف وحتي مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى، على أن يتم إنشاء المحطات فى مناطق تقاطع محاور النيل، ويشمل الخط عدد 36 محطة (10 محطات للقطار السريع – 26 محطة للقطار الإقليمى).

مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع أكتوبر/أسوان/أبوسمبل



يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من الشبكة في محطة حدائق أكتوبر، ومع الخط الثالث من الشبكة في محطة قنا.



شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية).

وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر مثل خدمة المناطق السياحية في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر -...) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية

كما يساهم الخط في الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية ، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.

شبكة القطار الكهربائي السريع توفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.