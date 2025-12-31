السكة الحديد تسير الرحلة رقم (44) لقطارات "العودة الطوعية" للأشقاء السودانيين

18 حجم الخط

استمرارًا للدور المصرى الداعم للأشقاء السودانيين، واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مشاركتها فى تنفيذ رحلات مشروع "العودة الطوعية" للأشقاء السودانيين، حيث انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025 الرحلة رقم (44) من القطارات المخصصة للمشروع وعلى متنها 1116 راكبا، وذلك من محطة مصر برمسيس إلى محطة السد العالي بأسوان تمهيدًا لانتقالهم إلى دولة السودان الشقيقة.

وبذلك يصل إجمالى عدد المستفيدين من هذه الرحلات حتى الآن إلى 42944 راكبًا، هذا ومن المقرر أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في الساعة 11:40 مساءً اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة غدًا في تمام الساعة 11:30 صباحًا وفق جداول التشغيل المنتظمة.

وتؤكد الهيئة استمرارها في تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للمواطنين السودانيين خلال الرحلات حتى وصولهم إلى وطنهم الشقيق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

