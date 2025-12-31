التفاصيل الكاملة لأزمة نقص الفكة في المترو ومقترح زيادة التذاكر

18 حجم الخط

قال مصدر مسؤول إن ما يتداول بشأن تعديل أسعار تذاكر مترو الأنفاق لا يزال في إطار الدراسة فقط، ولم يتم إدراجه حيز التنفيذ حتى الآن، مؤكدًا أنه في حال إقرار المقترح مبدئيًا، ستتم دراسة الموقف بشكل كامل وفق آليات تضمن عدم المساس بالمواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.

وأوضح المصدر أن المقترح يتضمن تحريكًا بسيطًا للأسعار لا يتجاوز 20%، بهدف القضاء على الزحام أمام شبابيك التذاكر، وتيسير الإجراءات على المواطنين، بدلًا من أزمة الفكة التي تتسبب في تعطل حركة بيع التذاكر.

وأشار إلى أن الدراسة تقترح توحيد بعض فئات الأسعار، بحيث تصل التذكرة التي تقل عن 10 جنيهات إلى 10 جنيهات، بما يضمن سهولة التعامل النقدي وتسريع الخدمة داخل المحطات.

وأضاف المصدر أنه في حال استكمال الدراسة والموافقة عليها، فمن المتوقع أن يتم التطبيق بعد تشغيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومع بدء تشغيل عدد من المشروعات الجديدة في قطاع النقل.

وفي سياق متصل، كان اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، قد أكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، أن الشريحة الأكبر من مستخدمي مترو الأنفاق تعتمد على تذكرة الـ8 جنيهات، وهو ما يستلزم توفير نحو 300 ألف جنيه “فكة” يوميًا، وتوزيعها على محطات الخطين الأول والثاني.

وأشار جويلي إلى أن المشكلة الأساسية تتعلق بسكّ العملة، موضحًا أن نقص الخامة اللازمة لذلك يفرض تحديات كبيرة، ما دفع إلى طرح مقترح زيادة التذكرة جنيهين لتصل إلى 10 جنيهات. وناشد المواطنين التعاون مع موظفي حجز التذاكر من خلال توفير الفِكّة عند الشراء، خاصة أن الهيئة توفر عددًا محدودًا من العملات لكل شباك.

كما لفت إلى أن الهيئة أتاحت حاليًا إمكانية شراء التذاكر باستخدام بطاقات الائتمان في الخطين الأول والثاني، إلى جانب العمل على مشروع «الكارت الموحد» الذي يربط بين مترو الأنفاق وعدد من وسائل النقل الجماعي الأخرى.

وأوضح أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، وجّه بإصدار كارت موحد يتيح استخدام المترو والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين.

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الهيئة استمرار تقديم تذاكر مخفضة لذوي الهمم والطلبة والمحاربين القدامى، مشيرًا إلى أن الطالب يمكنه الاشتراك في المترو لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 150 جنيهًا فقط.

