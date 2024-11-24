أسباب الالتهاب السحائي وطرق انتقال العدوى، احذريها

أسباب الالتهاب السحائي، الالتهاب السحائي من الأمراض المعدية التى تنتشر فى وقتنا الحالى نتيجة انخفاض حرارة الطقس وضعف مناعة الصغار واختلاطهم معا فى المدرسة.

وأسباب الالتهاب السحائي، عديدة ويعتبر مرض خطير يدمر صحة الصغار، لذا توفر الدولة اللقاح الخاصة به وتكفله لأطفال المدارس حفاظا على صحة الصغار.

أسباب الالتهاب السحائي

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الالتهاب السحائي عبارة عن عدوى ببكتيريا عنيفة جدا تسير عبر الدم حتى تصل إلى الأغشية التى تحيط بالمخ وهى أغشية خاصة بحماية المخ وتعرف باسم السحايا، لذا أطلق على المرض التهاب السحايا، وله اسم آخر وهو ما يعرف بالحمى الشوكية لأن الميكروب يصل إلى سائل النخاع الشوكي الموجود بين السحايا ويسبب الالتهاب.

مخاطر مرض الالتهاب السحائي

وأضاف عبد الحميد، أنه هذا المرض قاتل، ونسبة من المصابين بالمرض تتعدى الـ15% يتوفاهم الله، أما الباقي فقد يُصابوا بمضاعفات خطيرة مثل الصمم أو التخلف العقلي.

طرق انتقال مرض الالتهاب السحائي

وتابع، أن هذا المرض تسببه بكتيريا عنيفة جدا تتنقل من شخص مصاب أو حتي سليم أو حامل للمرض عن طريق النفس، حيث تخرج مع الرذاذ أثناء التنفس والكحة والعطس، وتصل إلى الشخص السليم فتصيبه بالمرض، لذلك الأماكن المزدحمة مثل الحج والعمرة وفصول المدارس هي أكتر أماكن يمكن أن ينتقل فيها التهاب السحايا.

وأوضح استشارى طب الأطفال، أن التطعيم ضد المرض عبارة عن جزء آمن من البكتيريا يتم حقنه في الجسم لتدريب جهاز المناعة عليه وتكوين مناعة ضد المرض تحمي الشخص حتى لو كانت تعرض للميكروب في أي وقت، مشيرا إلى أن هذا التطعيم يكون من خلال الحقن.

الالتهاب السحائي

فئات محددة يجب أن تتلقى تطعيم الالتهاب السحائي

وأضاف عبد الحميد، أن هناك أشخاص بعينها يجب حصولها على تطعيم الالتهاب السحائي، وهم:-

الحجاج والمعتمرين أيًا كانت أعمارهم.

المسافرين إلي أماكن المرض بها منتشر أيًا كانت أعمارهم.

الأشخاص الذين خضعوا إلى عملية إستئصال الطحال أيًا كانت أعمارهم.

أطفال المدارس.

موانع تطعيم الالتهاب السحائي

وتابع، أن تطعيم الالتهاب السحائي له موانع، والمانع الأهم هو أن يكون الطفل اتطعم بالتطعيم من قبل وسبب له حساسي أو يكون أصيب بمرض نادر يعرف ب "متلازمة جليان باري"، وهو عبارة عن مرض عنيف يصيب الأعصاب ويؤثر على الحركة والإحساس.

أهمية تطعيم الالتهاب السحائي

وقال الدكتور تامر، أنه يمكن تكرار التطعيم بالفعل على حسب سن الطفل لكن في الأغلب يمكن كل 3 سنوات لطلاب الحضانة والمرحلة الابتدائية، والتطعيم فعال للأطفال في سن أكبر من سن السنتين ويمنح مناعة بنسبة تتراوح بين 85 % إلى 100 %، من أغلب أنواع الميكروب الذي يسبب المرض، ولكن يوجد ميكروبات أخرى ممكن تسبب نفس المرض التطعيم لا يقي منها.

الأعراض الجانبية لتطعيم الالتهاب السحائي

وأضاف تامر، أن الأعراض الجانبية من تطعيم التهاب السحايا قليلة الحدوث ولو حدثت تتراوح بين احمرار وسخونة مكان الحقن إلى جانب إرتفاع درجة حرارة الطفل وهنا نستخدم الكمادات مع الباسيتامول أو البروفين كخوافض للحرارة فقط، ويُفضّل تأجيل التطعيم عند إصابة الطفل بالسخونية للتأكد من استفادة الطفل منه، ولكن لو حدث وتم تطعيم وهو مصاب بالسخونية فلا داعى للقلق، مشيرا إلى أن التطعيم لا يتعارض مع أى تطعيم آخر بشرط عدم إعطائه فى مكان تم حقن فيه تطعيم فى نفس اليوم.

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