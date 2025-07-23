الأربعاء 23 يوليو 2025
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صحة ومرأة

فاكسيرا تعلن توفير تطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي

الإلتهاب السحائي
الإلتهاب السحائي

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن توفر تطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي بسعر 987 جنيها. 

سعر تطعيم مرض الالتهاب السحائي 

ومرض الالتهاب السحائي هو مرض ينتج عن التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي “السحايا”، وقد يكون ناتجا عن ميكروبات، وبكتيريا، وفيروسات، وفطريات، أو طفيليات، أو لأسباب غير ميكروبية، مثل: الأورام، والأدوية، والعمليات الجراحية، أو الحوادث.

من جانبه حذر الدكتور مصطفي محمدي، استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى، من مرض الالتهاب السحائي أو الحمى الشوكية. 

ما هو مرض الالتهاب السحائي؟

وقال: إن الالتهاب السحائي هو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي ويطلق عليها “السحايا”.

وأكد أنه بالنسبة إلى الفئات المُعرّضة للإصابة، يمكن أن يؤثر التهاب السحايا في الأفراد من جميع المراحل العمرية، إلا أنها أكثر انتشارًا بين الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة، مغلقة، وغير جيدة التهوية، وكذا المراهقين وطلاب الجامعات والمدارس، وخصوصًا الداخلية منها.

وأكد استشاري أمراض الباطنة أنه قد يتسبب التهاب السحايا في العديد من المضاعفات الخطيرة، المؤثرة على حياة وإنتاجية الشخص المصاب بشكل ملحوظ ومباشر جدًا.

أنواع التهاب السحايا


وأوضح أن أنواع التهاب السحايا متعددة، منها:

1- التهاب السحايا البكتيري
2- التهاب السحايا الفيروسي
3- التهاب السحايا الفطري
4- التهاب السحايا الطفيلي
5- التهاب السحايا الأميبي والتهاب السحايا غير المعدي

وتأتي أهمية الحصول على تطعيم الحمى الشوكية أو الالتهاب السحائي، وهو من التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة مجانًا، ويُستخدم للوقاية من الالتهاب السحائي.

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خطورة مرض الالتهاب السحائي


ويتسبب مرض الالتهاب السحائي في حدوث التهاب في الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، وهو ما تسببه بكتيريا Neisseria meningitidis.

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