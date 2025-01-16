هل يقتصر تطعيم الحمى الشوكية على الأطفال فقط؟ فاكسيرا توضح

أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن لقاح الحمي الشوكية أو تطعيم الالتهاب السحائي لا يقتصر فقط علي الأطفال ويمكن لأي إنسان في أي مرحلة عمرية الحصول عليه.

لقاح الحمى الشوكية

و عند تناول جرعة واحدة فقط من تطعيم الحمى الشوكية المقترن تعطي مناعة لجسم الإنسان مدي الحياة.

ويمكن الحصول على تطعيم الحمى الشوكية من فاكسيرا من عمر 9 شهور حتى 55 عاما.

ومرض الحمى الشوكية من الأمراض الخطيرة وتنتقل العدوى بين الأشخاص بمرض الحمي الشوكية عن طريق الرذاذ الذي يخرج من فم الإنسان المصاب وتترواح فترة حضانة المرض من يومين إلى 10 أيام.

أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي موانع لتناول تطعيم الحمى الشوكية سوى ارتفاع حرارة الجسم.

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن لأي شخص الحصول على اللقاحات للوقاية من الإصابة بالأمراض مادام لم يسبق له تلقيها من قبل.

كل التطعيمات تناسب جميع الفئات العمرية

وأشارت إلى أن كل التطعيمات تناسب جميع الفئات العمرية ما عدا عددا قليلا من اللقاحات المرتبطة بفئة عمرية محددة وهم الأطفال يوجد تطعيمات مقصورة عليهم هم فقط مثل تطعيم الروتا والثلاثي البكتيري.

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن الحصول على اللقاحات من خلال مراكز تطعيمات المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وتوفر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أنواعا من التطعيمات الضرورية للأطفال غير متوفرة في مكاتب وزارة الصحة، ويجب على الأطفال الحصول عليها لرفع مناعة الجسم ضد الأمراض.

وتستعرض “فيتو” أهم الأسئلة المتعلقة بالتطعيمات، منها:

1- هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم أو يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم.

2- هل يسبب التطعيم ارتفاعا في حرارة الجسم؟

- ️أى تطعيم يمكن أن يسبب حرارة في الجسم.

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال، ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات.

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول أى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم أن يسبب المرض؟

- ️لا، إلا لو كان التطعيم حيًّا ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة.

أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي

بدورها، كشفت وزارة الصحة عن أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

وأشارت إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

وأوضحت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

وأشارت أن أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدا أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

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