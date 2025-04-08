طبيب يحذر: الالتهاب السحائي أكثر انتشارًا في الأماكن المغلقة وبين المراهقين والطلبة

حذر الدكتور مصطفي محمدي استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى من مرض الإلتهاب السحائي أو الحمى الشوكية.

ما هو مرض الإتهاب السحائي؟

وقال: إن الإلتهاب السحائي هو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي ويطلق عليها السحايا.

وأكد أنه بالنسبة الي الفئات المعرضة للإصابة يمكن أن يؤثر إلتهاب السحايا في الأفراد من جميع المراحل العمريه إلا إنها أكثر إنتشارا بين الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمه مغلقه وغير جيدة التهويه، وكذا المراهقين وطلاب الجامعات والمدارس وخصوصا الداخليه منها.

وأكد استشاري أمراض الباطنة أنه قد يتسبب التهاب السحايا في العديد من المضاعفات الخطيرة المؤثرة على حياة وإنتاجية الشخص المصاب بشكل ملحوظ ومباشر جدا.

انواع التهاب السحايا

واوضح ان انواع التهاب السحايا متعددة منها

1- إلتهاب السحايا البكتيري

٢ - إلتهاب السحايا الفيروسي

٣- إلتهاب السحايا الفطري

٤- التهاب السحايا الطفيلي

٥- إلتهاب السحايا الأميبي وإلتهاب السحايا الغير معدي

وتاتي أهمية الحصول على تطعيم الحمي الشوكية أو الإلتهاب السحائي وهو من التطعيمات التى توفرها وزارة الصحة مجانا ويستخدم للوقاية من الإلتهاب السحائي.

خطورة مرض الالتهاب السحائي



ويتسبب مرض الإلتهاب السحائي في حدوث التهاب في الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي وهو ما تسببه بكتيريا Neisseria meningitidis.

كما ان البكتيريا المسببة لمرض الالتهاب السحائي أكثر من نمط

اوضحت وزارة الصحة أن النوع الذي يتوفر في مصر متعدد السكريات، وهو ما توفره وزارة الصحة المصرية من تطعيم للأطفال في المدارس أول كل مرحلة دراسية سواء في الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.

وأكدت وزارة الصحة أنه يوجد تطعيم حمى شوكية مقترن، وله مميزات عن تطعيم الحمى الشوكية متعدد السكريات وهي أن الطفل لا يحتاج الحصول على جرعة تنشيطية كل فترة.

التطعيمات تساعد في الوقاية من الالتهاب السحائي



فيما اكدت وزارة الصحة ان التطعيمات تساعد في الوقاية من الالتهاب السحائي البكتيري، والذي يؤدى إلى وفاة 10% إلى 15% عالميًا.

وحذرت وزارة الصحة من الإصابة بمرض الالتهاب السحائي بين الأطفال حيث يعاني الأطفال من آثار دائمة تؤدى لأنواع من العجز، وقد تصل نسبة المضاعفات الخطيرة طويلة المدى إلى 9% من المصابين.

وأكدت وزارة الصحة أن المضاعفات تشمل التعرض إلى البتر، فقدان السمع، عجز النمو العصبي، التشنجات، وصعوبة في التعليم.

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