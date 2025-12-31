هيئة الإسعاف: 1772 سيارة لتأمين الكنائس والكاتدرائيات في احتفالات رأس السنة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، انطلاق خطة تأمين كافة الفعاليات والاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد بداية من اليوم، مع تفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بمقر رئاسة هيئة الإسعاف المصرية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، والتي ينقضي عملها بحلول الساعات الأولى من صباح يوم 8 يناير.

الدفع 1772 مركبة إسعافية مجهزة كوحدات عناية مركزة متنقلة لتأمين كافة الفعاليات

أكد الدكتور عمرو رشيد أن هيئة الإسعاف المصرية حشدت الآلاف من كوادرها وأطقمها الإسعافية لتأمين كافة الفعاليات، مع الدفع بـ 1772 مركبة إسعافية مجهزة كوحدات عناية مركزة متنقلة لتأمين كافة الفعاليات، والتي تضمنت تخصيص 414 مركبة إسعافية لتأمين الكنائس والكاتدرائيات، وعدد 304 مركبات إسعافية لتأمين الحدائق والمتنزهات العامة، كما تم الدفع بـ11 لانشًا إسعافيًا لتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل بمحافظات الأقصر وأسوان والجيزة والقاهرة وأسيوط، كما تم الدفع بلانش إسعاف بحري بمحافظة الإسكندرية.

كما امتدت خطة التأمين لتشمل الخطوط الثلاثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى عبر 15 نقطة إسعاف ثابتة، مدعومة بفرق إسعافية مترجلة، يتم تكثيف انتشارها بالمحطات التبادلية التي تشهد كثافات بشرية مرتفعة.

كما أعلن الدكتور عمرو رشيد تكثيف انتشار المركبات الإسعافية على الطرق والمحاور الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية لتأمين رواد الطرق والمسافرين على مدار 24 ساعة متواصلة، مع تفعيل خطة الدعم والإسناد بين المحافظات، والتي تتيح الدفع بعشرات المركبات الإسعافية صوب موقع الأزمة أو الحادث، مع تأكيده على انتظام العمل بكافة الخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية، والتي تتضمن نقل الحالات الطبية المستقرة، والتي يأتي في مقدمتها مرضى الغسيل الكلوي، وحالات الأطفال المبتسرين، وكذلك الحالات الطبية التابعة لمشروع «رعايات مصر».

كما أوضح الدكتور عمرو رشيد أن الهيئة أعدت خطتها التأمينية في إطار تنسيق كامل مع كافة قطاعات وزارة الصحة والسكان، وكافة الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتنسيق التام مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي تعمل على تعزيز عمل أجهزة الطوارئ أثناء الأزمات والكوارث.

