إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق. 

تصادم على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم. 

إخماد حريق اندلع في كشك بجوار الحديقة العامة بمدينة طامية بالفيوم

تناولوا بطاطا ودواجن فاسدة، إصابة أسرة كاملة بتسمم غذائي في الفيوم

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق. 

