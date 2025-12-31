كأس أمم أفريقيا، حدث نادر في مباراة نيجيريا وأوغندا

18 حجم الخط

شهدت مباراة نيجيريا وأوغندا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، واقعة غريبة ونادرة.

حدث غريب في مباراة نيجيريا وأوغندا

خلال المباراة أشرك منتخب أوغندا، حراسه الثلاثة في حادثة نادرا ما تحدث في ملاعب كرة القدم، خلال المباريات الرسمية.

ودخل منتخب أوغندا بالحارس الأساسي دينيس أونيانجو وتعرض للإصابة، ليشارك الحارس الثاني جمال سالم، بديلا عنه مع بداية الشوط الثاني.

وبعد 10 دقائق فقط من دخوله تعرض الحارس جمال سالم للطرد، بعدما صد الكرة خارج المنطقة، ليدخل الحارس الثالث نافيان أليونزي في الدقيقة 59، وتلقى هدفين متتاليين في الدقيقتين 67 و75.

فوز نيجيريا على أوغندا بثلاثية

وفاز منتخب نيجيريا على أوغندا بثلاثة أهداف لهدف، ليتصدر النسور الخضر مجموعتها وتمر إلى ثمن النهائي.

وودعت أوغندا كأس أمم أفريقيا 2025 بعدما احتلت المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

مواعيد مباريات ومواجهات دور ال16 بكأس أمم أفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع ثالث المجموعة الخامسة (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - ثاني المجموعة السادسة (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - ثالث المجموعة السادسة (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

