مواجهات نارية في ختام دور المجموعات بأمم إفريقيا 2025.. السودان وبوركينا فاسو يتنافسان على الوصافة.. ولعبة الكراسي الموسيقية تشعل مجموعة الموت

كأس الأمم الأفريقية، يسدل الستار اليوم الأربعاء على مباريات الدور الأول في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، بإقامة مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعتين الخامسة والسادسة.

بوركينا فاسو ضد السودان

وتشهد المجموعة الخامسة مباراتي بوركينا فاسو ضد السودان، من أجل حسم المركز الثانى بعد ما ضمن كل منهما التأهل لدور الـ16 برفقة المنتخب الجزائري، الذى ضمن الصدارة.

ويمتلك السودان وبوركينا فاسو ثلاث نقاط لكل منهما قبل دخولهما هذه المباراة، حيث يتواجد منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى بفارق الأهداف أمام صقور الجديان الذى يتواجد فى المركز الثالث.

ويظل منتخب بوركينا فاسو مرشحا لاحتلال المركز الثاني، ففى حالة فوزه على السودان سيتأهل بفارق ثلاث نقاط، أما فى حال التعادل فسيستمر فى المركز الثانى بفضل فارق الأهداف بينه وبين منتخب السودان، ولكن فى حال الخسارة فسيتأهل فى المركز الثالث.

وتتواجد مصر فى هذا اللقاء بطاقم تحكيم دولى بقيادة أمين عمر, ويعاونه المساعدان المصريان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى الحكم التونسى محرز المالكى مهمة الحكم الرابع.

كما أسند كاف مهمة تقنية الفيديو «VAR» إلى الدولى المصرى محمود عاشور، ويعاونه مواطنه حسام عزب حجاج.

الجزائر ضد غينيا الاستوائية

وفى نفس المجموعة يلتقي المنتخب الجزائرى صاحب المركز الأول برصيد ست نقاط أمام غينيا الاستوائية فى مواجهة تحصيل حاصل لمحاربى الصحراء, وإن كانت غينيا تسعى للتمسك بالحلم الصعب بتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط قبل توديع الكان.

مواجهات مجموعة الموت

وتشهد المجموعة السادسة "مجموعة الموت" مباراتين تحملان شعار حسم الصدارة بعد أن ضمنت منتخبات كوت ديفوار والكاميرون وموزمبيق تأهلها رسميا إلى دور الـ 16، بينما ودعت الجابون البطولة.

ويسعى الثلاثى المتأهل لإنهاء هذا الدور فى الصدارة لتأمين مسارهم فى الأدوار الإقصائية وتجنب المواجهات المبكرة مع عمالقة القارة.

ويدخل منتخب موزمبيق مواجهته أمام الكاميرون منتشيا بفوز تاريخى بنتيجة 3 / 2 على الجابون، وهو الانتصار الذى لم يضمن له التأهل للمرة الأولى فى تاريخه فحسب، بل كسر عقدة 16 محاولة سابقة فاشلة فى النهائيات.

ويسعى منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثانى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوت ديفوار، لتأكيد قوته وتصدر المجموعة، ورغم تعادل “الأسود غير المروضة” الأخير أمام كوت ديفوار بهدف لمثله، لكن المدرب ديفيد باجو يراهن على السجل التاريخى المتفوق لفريقه، حيث فازت الكاميرون فى آخر 7 مواجهات مباشرة ضد موزمبيق.

كما يخوض حامل اللقب منتخب كوت ديفوار مواجهة قوية أمام الجابون فى مدينة مراكش، حيث يتصدر الأفيال المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون.

المتأهلون إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

منتخب الجزائر

منتخب نيجيريا

منتخب جنوب أفريقيا

منتخب المغرب

منتخب تونس

منتخب السودان

منتخب السنغال

منتخب الكونغو الديمقراطية

منتخب بوركينا فاسو

منتخب بنين

منتخب الكاميرون

منتخب كوت ديفوار

منتخب تنزانيا

منتخب موزمبيق.

