موعد مباراة السودان وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

كأس الأمم الأفريقية، يواجه منتخب السودان اليوم الأربعاء نظيره بوركينا فاسو في مدينة الدار البيضاء لحسم وصافة المجموعة الخامسة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية

تقام مباراة السودان ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية 2025، اليوم الأربعاء، 31 ديسمبر، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة والسودان، السابعة مساء بتوقيت مكة.

القناة الناقلة لمباراة السودان أمام بوركينا فاسو

وتنقل مباراة السودان وبوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، على قناة beIN SPORTS MAX HD2.

وضمن السودان وبوركينا فاسو التأهل إلى الدور ثمن النهائي في بطولة أمم أفريقيا، بعدما استفادت من نتائج مباريات المجموعتين الأولى والثانية وحجزا بطاقتيهما كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث والتي ترافق متصدر ووصيف كل من المجموعات الست حسب نظام البطولة.

وكان منتخبا جزر القمر بالمجموعة الأولى وأنجولا بالمجموعة الثانية أنهيا دور المجموعات في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يملك منتخبا بوركينا فاسو والسودان ثلاث نقاط.

يذكر أن منتخب السودان بطل نسخة 1970 استهل مشواره في البطولة بخسارة بثلاثية نظيفة أمام الجزائر قبل أن يفوز على غينيا الاستوائية بهدف دون رد.

ويسعى المنتخب السوداني لتحقيق فوزه الثاني في البطولة بقيادة مدربه الغاني كواسي أبياه لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

كما يسعى منتخب بوركينا فاسو لاستعادة توازنه بعدما توقفت سلسلة تفاديه للخسارة لسبع مباريات متتالية بخسارته أمام الجزائر بركلة جزاء.

وكان المنتخب البوركينابي بلغ نصف النهائي في أربع من آخر خمس مشاركات تخطى فيها دور المجموعات، كونه خسر المباراة الوحيدة حتى الآن أمام السودان (1-2) في الجولة الثالثة بدور المجموعات في نسخة 2012، حين بلغ منتخب السودان ربع النهائي.

