رياضة

كأس عاصمة مصر، سيراميكا يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول (فيديو)

كأس عاصمة مصر، تقدم فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره فاركو بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، وأهدر أكثر من فرصة محققة، فيما اعتمد فريق فاركو على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى سيراميكا.

وفي الدقيقة 25، خطف فريق سيراميكا هدف التقدم الأول في شباك فاركو، بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية وصلت عند عمرو السولية الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بزميله عمرو قلاوة وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو 

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - جاستس آرثر - رجب نبيل - إسلام عيسى.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الجزار - كريم نيدفيد -  محمد رضا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد طارق - أحمد هاني - أحمد بلحاج - إبراهيم محمد  - خالد عبد الفتاح - أيمن موكا - محمد عادل - كريم الدبيس - محمد المغربي

 

مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو 

ويدخل سيراميكا حامل اللقب وصاحب الأرض لقاء اليوم تحت شعار “لا بديل عن الثلاث نقاط” لضمان الاستمرار فى المسابقة، بعد خسارته المباراتين السابقتين.

فيما يسعى فاركو إلى مواصلة فوزه بالبطولة بعدما حقق الفوز فى المباريات الثلاث السابقة للاقتراب من الصعود لدور الثمانية للبطولة لأول مرة في تاريخه.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  • فاركو - 9 نقاط
  • إنبي - 6 نقاط
  • طلائع الجيش - 4 نقاط
  • المقاولون العرب - 4 نقاط
  • غزل المحلة - 3 نقاط
  • الأهلي - 3 نقاط
  • سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

