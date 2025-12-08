الإثنين 08 ديسمبر 2025
رابطة الأندية تعلن إيقاف مدرب بيراميدز ومدافع الفريق

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة بتروجيت وبيراميدز إف سي المؤجلة من الجولة العاشرة للمرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

عقوبات مباراة بيراميدز ويتروجيت

إيقاف أمادو باه لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي سعد أبو العينين، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

مباراة بيراميدز وبتروجت

تعادل فريقا بيراميدز وبتروجت إيجابيا بهدفين لكل فريق على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري

