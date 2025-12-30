ليفربول يعلن رسميا رحيل مدربه في منتصف الموسم

18 حجم الخط

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر موقعه عبر شبكة الإنترنت، للإعلان عن قرار نهائي تم اتخاذه من قِبل الإدارة.

ووفقا لبيان ليفربول، فإنه قد تقرر رحيل مدرب الكرات الثابتة للفريق الأول للرجال، آرون بريجز، حيث لم يعد في منصبه في الوقت الحالي.

وقال ليفربول في ختام بيانه الرسمي: "يغادر بريجز النادي مُعربًا عن تقديره وتمنياته الطيبة للجميع".

الدوريات الخمسة الكبرى

وعلى صعيد آخر أكدت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية أن رحيل بريجز عن ليفربول جاء في منتصف الموسم الذي يحتل فيه الفريق المركز الأخير في قائمة أسوأ الفرق في الكرات الثابتة بين الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

واستقبل ليفربول 12 هدفًا من الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكان آخرها هدف من ركلة ركنية في فوزه 2-1 على ولفرهامبتون متذيل الترتيب على أرضه.

وأفادت أن إدارة ليفربول رأت ضرورة التدخل في هذا الجانب، ولذلك تم التوصل إلى قرار مشترك برحيل بريجز عن ملعب "أنفيلد".

متي أنضم بريجز إلى ليفربول ؟



أنضم بريجز إلى ليفربول في يوليو 2024، بدايةً كمدرب لتطوير اللاعبين، وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي كعضو في الجهاز الفني بقيادة آرني سلوت.

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة ليدز يونايتد بملعب آنفيلد يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

