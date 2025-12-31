موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب "أنفيلد"، مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد، غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل "الريدز" اللقاء بطموح مواصلة التقدم في جدول الترتيب وتعزيز موقعه بين الكبار، بعدما جمع 32 نقطة وضعته في المركز الرابع حتى الآن، فيما يسعى ليدز يونايتد، صاحب المركز السادس عشر، إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في صراع البقاء والابتعاد عن مناطق الخطر.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، غدا الخميس 1 يناير 2026، على ملعب أنفيلد في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر،الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد عبر شاشتها، وخصصت الشبكة قناة beIN Sports 1 لإذاعة المباراة.

وكان ليفربول فاز أمام وولفرهامبتون بنتيجة (2-1) بالجولة الماضية من البريميرليج، بينما عاد ليدز عاد من ملعب سندرلاند بنقطة التعادل (1-1).

ويغيب محمد صلاح عن صفوف ليفربول تواجده رفقة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026



ليفربول وليدز يونايتد، الدوري الإنجليزي، الخميس 1 يناير 2026، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فولهام وليفربول، الدوري الإنجليزي، الأحد 4 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

آرسنال وليفربول، الدوري الإنجليزي، الخميس 8 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول وبارنسلي، كأس الاتحاد الإنجليزي، الإثنين 12 يناير 2026، 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول وبيرنلي، الدوري الإنجليزي، السبت 17 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مارسيليا وليفربول، دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 21 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

بورنموث وليفربول، الدوري الإنجليزي، السبت 24 يناير 2026، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول وقره باج، دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 28 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول ونيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي، السبت 31 يناير 2026، 10 مساءً مساءً بتوقيت القاهرة

