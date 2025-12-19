الجمعة 19 ديسمبر 2025
صحة الدقهلية: مستشفى السنبلاوين تُجري 6 عمليات جراحة تجميل دقيقة لحالات معقدة

أعلنت صحة الدقهلية عن أن مستشفى السنبلاوين تُجري 6 عمليات جراحة تجميل دقيقة لحالات معقدة.


وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وضمن جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

إجراء 6 عمليات جراحة تجميل

حيث نجح فريق جراحة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين العام في إجراء 6 عمليات جراحة تجميل متنوعة شملت حالات دقيقة ومعقدة، أسهمت في استعادة الوظيفة والمظهر الطبيعي لعدد من المرضى.

أنواع التدخلات الجراحية 
وتنوّعت التدخلات الجراحية ما بين إصلاح ندبات قديمة ومشوهة بالوجه أثرت نفسيًا واجتماعيًا على المرضى، واستئصال أكياس دهنية بجرح تجميلي غير مشوّه، وفك شدّات جلدية ناتجة عن حروق قديمة مع إجراء ترقيع جلدي تجميلي، إلى جانب التعامل مع حالة غرغرينا بإصبع اليد لمريض مسن بعد تأخره في طلب الرعاية الطبية.

 

التدخل الجراحي الدقيق للحفاظ على الوظيفة وتقليل المضاعفات

 حيث تم التدخل الجراحي الدقيق للحفاظ على الوظيفة وتقليل المضاعفات، فضلًا عن استئصال أورام جلدية سرطانية بالوجه مع إعادة البناء التجميلي للحفاظ على المظهر العام.

دعم الفرق الطبية
وأكد  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تقديره الكامل للجهد المبذول داخل مستشفى السنبلاوين العام، موجّهًا الشكر للدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى، على حسن الإدارة ودعم الفرق الطبية، بما ساهم في تنفيذ هذا العدد من العمليات الدقيقة بكفاءة.

الفريق الطبي الجراحات 
كما وجّه وكيل الوزارة الشكر لفريق قسم جراحة التجميل والحروق، والذي ضم:
الدكتور أحمد متولي – رئيس قسم جراحة التجميل والحروق، الدكتور وليد رفعت – أخصائي جراحة التجميل، الدكتور عبد المنعم الرفاعي – أخصائي جراحة التجميل، الدكتور أحمد أيمن – أخصائي جراحة التجميل، الدكتور محمد سامي – أخصائي جراحة التجميل، الدكتور ضياء عبد الناصر – طبيب جراحة التجميل
، الدكتور خالد الشاعر – طبيب جراحة التجميل، الدكتورة آلاء شعبان – طبيبة جراحة التجميل، الدكتورة يارا حسين – طبيبة جراحة التجميل
فريق التخدير والتمريض 

ووجّه الشكر كذلك لفريق التخدير الذي شارك في إنجاح العمليات، وضم:
الدكتور عادل موافي – استشاري التخدير،، الدكتور محمود عزت، الدكتور عبد الله محمد
الدكتور محمد حمدان، بالاضافة إلى فريق التمريض بغرفة العمليات، بقيادة: سميحة – مشرفة العمليات،  السيد
،  عبد الرحمن،  نجوى،  إيمان 

جراحات التجميل العلاجية داخل المستشفيات الحكومية هي جزء أصيل من منظومة العلاج

وأكد علي  أن هذا التكامل بين الفرق الطبية والإدارية يعكس قدرة مستشفيات وزارة الصحة على تقديم تدخلات جراحية دقيقة، ويؤكد أن جراحات التجميل العلاجية داخل المستشفيات الحكومية هي جزء أصيل من منظومة العلاج، وليست رفاهية.

