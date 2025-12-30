وسط حضور جماهيري كبير، شاهد التدريب الأول لريال مدريد بعد عطلة الكريسماس

18 حجم الخط

شهد التدريب الأول لريال مدريد بعد عطلة عيد الميلاد، احتفالية كبيرة للجمهور واللاعبين، والتي أقيمت على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

وشهد التدريب حضورا جماهيريا كبيرا، مع الهتاف للاعبين لحظة دخولهم مع عزف نشيد النادي، في مظاهر احتفالية كبيرة.

كما قام اللاعبون والجهاز الفني بالتوقيع على تذكارات الجماهير وتخصيص أحاديث خاصة لتلفزيون النادي.

https://x.com/i/status/2005955867749876011



ويستعد فريق ريال مدريد لاستضافة ريال بيتيس يوم الأحد المقبل، في الأسبوع 19 من الدوري الإسباني، وكذلك خوض نصف نهائي السوبر الإسباني مع أتلتيكو مدريد المقرر لها في الثامن من الشهر القادم.

فيما كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يراقب سوق المدافعين، تحسبًا لإعادة هيكلة خطه الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تصاعد المشكلات الدفاعية، واقتراب حسم ملفات بعض اللاعبين، وعلى رأسهم النمساوي دافيد ألابا.

وأبرزت شبكة "ESPN"، تفاقم أزمة دفاع الفريق الملكي، بعد إصابة إيدير ميليتاو مجددًا، وغيابه المتوقع لفترة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر وهو ما يدفع ريال مدريد إلى التحرك مبكرًا في السوق.

وفي هذا السياق، لا تضع إدارة الميرينجي في حساباتها تجديد عقد ألابا، الذي ينتهي في يونيو 2026، حين يبلغ 34 عامًا، إذ تتجه النية داخل النادي إلى رحيله، الصيف المقبل، في إطار سياسة تجديد الدماء، وتقليص الاعتماد على اللاعبين الذين عانوا من إصابات متكررة.

ويعد ملف نجم بايرن ميونخ السابق هو الأكثر وضوحًا داخل مكاتب فالديبيباس، باعتباره أول الأسماء المرشحة لمغادرة قلعة الريال.

