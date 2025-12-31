الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السودان يعلن تمديد فتح معبر أدري على حدود تشاد لإدخال المساعدات

معبر أدري، فيتو
معبر أدري، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت الحكومة السودانية تمديد فتح معبر أدري على الحدود مع تشاد أمام المعونات الإنسانية حتى مارس المقبل.

أغلقت السلطات التشادية معبر إدري الواقع على الحدود السودانية

وفي وقت سابق؛ أغلقت السلطات التشادية معبر إدري الواقع على الحدود السودانية، وسط تباين الروايات حول أسباب الإغلاق. 

ووفق مصادر سودانية ؛ يُعد معبر إدري الحدودي الممر الرئيسي لدخول المواد الغذائية والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة إلى السودان. 

السلطات التشادية منعت عبور العربات التي تجرها الخيول

وقالت المصادر ”إن السلطات التشادية منعت عبور العربات التي تجرها الخيول (الكارو) وتنقل الوقود والمواد الغذائية إلى مدينة أديكونق السودانية".

فرض عناصر تابعين لقوات الدعم السريع رسومًا على الكارو

ونبهت إلى أن القرار جاء عقب فرض عناصر تابعين لقوات الدعم السريع رسومًا على الكارو التي تحمل الوقود من إدري إلى المناطق الحدودية.

مسلحين سودانيين فرضوا رسومًا جديدة على العربات التي تجرها الخيول

فيما أكدت المصادر أن السلطات التشادية كانت تسمح في السابق بمرور الكارو بينما تمنع دخول الشاحنات والسيارات المحملة بالسلع إلى السودان عبر المعبر.

وألمحت المصادر إلى أن لجنة مجتمعية مشتركة عقدت اجتماعات مع السلطات التشادية في مدينة إدري لبحث سبل معالجة المشكلة، بعد أن أبلغت الأخيرة اللجنة بأن مسلحين سودانيين فرضوا رسومًا جديدة على العربات التي تجرها الخيول وتنقل الوقود إلى داخل السودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معبر أدري على الحدود مع تشاد معبر أدري تشاد الحكومة السودانية

مواد متعلقة

البرهان يبلغ السعودية بتجميد إنشاء القواعد العسكرية على البحر الأحمر ومن بينها الروسية

أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة

وزير خارجية تشاد يشكر مصر لدورها فى احتواء الأزمة السودانية

وزير تشاد: منفتحون على تعميق التعاون والاستفادة القصوى من الشراكة مع مصر

وزير خارجية تشاد: من أولويات بلادي التعاون مع مصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31-12-2025

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

السيسي يؤكد أهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات

إحياء ذكرى ممدوح الليثي بالتليفزيون المصري غدا

زغلول صيام يكتب: أرجوكم بلاش طيارات للمغرب الآن!

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026

الأزهر للفتوى يؤكد على 5 معان مع استقبال 2026

هل تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تعد خروجا عن الدين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads