السودان يعلن تمديد فتح معبر أدري على حدود تشاد لإدخال المساعدات

أعلنت الحكومة السودانية تمديد فتح معبر أدري على الحدود مع تشاد أمام المعونات الإنسانية حتى مارس المقبل.

أغلقت السلطات التشادية معبر إدري الواقع على الحدود السودانية

وفي وقت سابق؛ أغلقت السلطات التشادية معبر إدري الواقع على الحدود السودانية، وسط تباين الروايات حول أسباب الإغلاق.

ووفق مصادر سودانية ؛ يُعد معبر إدري الحدودي الممر الرئيسي لدخول المواد الغذائية والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة إلى السودان.

السلطات التشادية منعت عبور العربات التي تجرها الخيول

وقالت المصادر ”إن السلطات التشادية منعت عبور العربات التي تجرها الخيول (الكارو) وتنقل الوقود والمواد الغذائية إلى مدينة أديكونق السودانية".

فرض عناصر تابعين لقوات الدعم السريع رسومًا على الكارو

ونبهت إلى أن القرار جاء عقب فرض عناصر تابعين لقوات الدعم السريع رسومًا على الكارو التي تحمل الوقود من إدري إلى المناطق الحدودية.

مسلحين سودانيين فرضوا رسومًا جديدة على العربات التي تجرها الخيول

فيما أكدت المصادر أن السلطات التشادية كانت تسمح في السابق بمرور الكارو بينما تمنع دخول الشاحنات والسيارات المحملة بالسلع إلى السودان عبر المعبر.

وألمحت المصادر إلى أن لجنة مجتمعية مشتركة عقدت اجتماعات مع السلطات التشادية في مدينة إدري لبحث سبل معالجة المشكلة، بعد أن أبلغت الأخيرة اللجنة بأن مسلحين سودانيين فرضوا رسومًا جديدة على العربات التي تجرها الخيول وتنقل الوقود إلى داخل السودان.

