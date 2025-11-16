وزير تشاد: منفتحون على تعميق التعاون والاستفادة القصوى من الشراكة مع مصر

18 حجم الخط

قال عبد الله طلعت، وزير خارجية تشاد، إن مصر وتشاد تسعى لتدريب الشباب الإنشاد فى المعاهد والجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بالنادى الدبلوماسي فى القاهرة، وأشاد بالدور المصر فى أفريقيا بشان تدريب الشباب.



وأضاف: منفتحون بالاستفادة القصوى للتعامل مع مصر.

جدير بالذكر انه تم عقد لقاء ثنائى بين الوزيرين أعقبه جلسة مباحثات موسعة كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

