الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة

أردوغان والبرهان،
أردوغان والبرهان، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل  رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بمراسم رسمية في أنقرة.

البرهان يستقبل أردوغان في أنقرة 

وأكدت وسائل إعلام تركية أن أردوغان استقبل البرهان عند بوابة المجمع الرئاسي، فيما حيا البرهان حرس الشرف وفق البروتوكول المتعارف عليه.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار جولر، والزراعة إبراهيم يومقلي، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

وعقب مراسم الاستقبال عقد أردوغان والبرهان اجتماعا ثنائيا، يعقبه عشاء عمل بين وفدي البلدين.

وبالأمس الأربعاء، قالت وسائل إعلام سودانية، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، توجه إلى تركيا، اليوم الخميس، بدعوة رسمية من الرئيس رجب طيب أردوغان.

البرهان يزور تركيا الخميس بدعوة من أردوغان

وقالت مصادر دبلوماسية، إن المحادثات بين البرهان وأردوغان ستتناول العلاقات الثنائية وتطورات الصراع في السودان، إلى جانب الوضع الإنساني وتداعياته على الاستقرار الإقليمي.

وأضافت المصادر حسب ما نقلت وسائل إعلام سودانية، أن زيارة البرهان إلى تركيا تأتي ضمن جولة خارجية يعتزم رئيس مجلس السيادة القيام بها، تشمل قطر ولقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف عرض مستجدات الميدان وشرح مسار البحث عن تسوية.

وحسب المعلومات المتوفرة، أن أنقرة والدوحة تمثلان محطتين أساسيتين في جولة البرهان الخارجية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأطراف السودانية لوقف القتال.

ملفات مطروحة خلال زيارة البرهان إلى تركيا وقطر

وتشمل الملفات المطروحة خلال زيارة البرهان إلى تركيا وقطر التعاون السياسي والاقتصادي، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه أنقرة في دعم جهود الاستقرار، ويأتي ذلك بينما تتصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع، ما يرفع من مستوى الاهتمام الدولي بالمسار السياسي.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قال فى وقت سابق اليوم، أن مهلة تمتد عشرة أيام “بقى منها 6 أيام ” للتوصل إلى هدنة إنسانية مع بداية العام المقبل، في أول إطار زمني تضعه واشنطن منذ بدء تدخلها المباشر في الملف السوداني. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرهان أردوغان أنقرة رئيس مجلس السيادة السوداني

مواد متعلقة

تركيا تعتقل 115 داعشيا بتهمة التخطيط لهجمات خلال أعياد الميلاد

البرهان يبدأ غدا جولة خارجية تشمل تركيا وقطر لبحث الأزمة السودانية

أردوغان يطالب الاحتلال بالالتزام بوقف إطلاق النار في غزة ومعالجة التداعيات الأمنية

الأكثر قراءة

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة محملة بأسلحة في ميناء بورسعيد

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

انقطاع المياه عن مصر الجديدة غدا الجمعة

انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب

رفات أحمد شوقي تنتقل إلى مكان جديد، "مقابر الخالدين" تحتضن أمير الشعراء (صور)

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads