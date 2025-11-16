وزير خارجية تشاد: من أولويات بلادي التعاون مع مصر

18 حجم الخط

قال عبد الله فضل، وزير خارجية تشاد، إن مصر وتشاد تتشاركان فى مجالات استراتيجية فى العديد من المصالح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بالنادى الدبلوماسي فى القاهرة، نحن نتمتع بإقامة رائعة فى مصر ونشكر مصر ووزير الخارجية على حسن الاستضافة.

وأوضح أن هناك تعليمات رئاسية من مصر وتشاد للارتقاء بجميع مستويات التعاون بين البلدين.

وأوضح ان الممر الذى يتم إنشاؤه سوف يربط مصر بتشاد من خلال ليبيا.

وأوضح أن هناك علاقات تاريخية تربط بين كل من مصر تشاد، منوها إلى أنه تم الاتفاق على متابعة جميع الوزارات المعنية الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها.



ونوه إلى أنه بحث مع عبد العاطى أزمات المنطقة ومن بينها الأزمة فى السودان.



وشدد على أن الأزمة السودانية لا يمكن أن يتم حلها عبر الطرق العسكرية ولا بد من حلها بالطرق السلمية حتى يتمكن السودانيين استعادة الاستقرار.

وشدد على أن التعاون مع مصر واحد من أولويات بلاده والعمل معها بلا كلل على أن نصل لتدابير ملموسة.

جدير بالذكر أنه تم عقد لقاء ثنائي بين الوزيرين أعقبه جلسة مباحثات موسعة كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

