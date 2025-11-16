وزير خارجية تشاد يشكر مصر لدورها فى احتواء الأزمة السودانية

18 حجم الخط

قال عبد الله فضل، وزير خارجية تشاد، انه تم الاتفاق مع مصر بشأن دعم جميع المبادرات على مستوى الإفريقي أو مجلس الأمن بشأن دعم الاستقرار في السودان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بالنادى الدبلوماسى فى القاهرة

1،6 مليون لاجئ سوداني على الاراضى فى التشاد.

ونوه إلى أنه يتابع عن كثب جميع المبادرتان التى اطلقها الرئيس دونالد ترامب بشان السودان.





وقدم الشكر لمصر لدعم الجهود الرباعية للازمة السودانية، منوها إلى انه منذ الأزمة السودانية تأثرت بالطبع دول الجوار.

وشدد على ضرورة التوصل للحلول السياسية الازمة فى السودان.





جدير بالذكر أنه تم عقد لقاء ثنائى بين الوزيرين أعقبه جلسة مباحثات موسعة كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.