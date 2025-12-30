الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشيد بالتنسيق بين الأجهزة خلال مناورات الأزمة

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

أشاد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق الجيد بين كافة الجهات المشاركة في المناورة العملية لسيناريو الأزمة، والتي جرت اليوم. 

الإسماعيلية تستعد لتنفيذ اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

ضبط تروسيكلين محملين بالمخلفات وتحرير11 محضرا لنباشين بالإسماعيلية

 

تدريب الصف الثاني على إدارة الأزمة

 

ووجهه محافظ الإسماعيلية، بضرورة تدريب قيادات الصف الثاني على سيناريو إدارة الأزمة ما يعزز كفاءة وقدرة الجهاز التنفيذي في إدارة الوقت والإمكانات أفضل ما يمكن؛ لمواجهة التحديات الطارئة بفعالية. 

جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو

 مما يساهم في رفع مستوى الاستجابة في الأزمات والكوارث ومن تقليل الخسائر المتوقعة جراء الأزمات.

 

تنفيذ تدريب عملى لإدارة أزمة  

 

و شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ تدريب ومناورة عملي لإدارة أزمة من خلال سيناريو محاكاة لأزمة ناتجة عن الأمطار والسيول بمركز ومدينة فايد. 

جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو

وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف التدريب الميداني على خطة مجابهة الطوارئ والأزمات والكوارث والاستعداد لمجابهة أثار التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول. 
 

و نفذت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تدريب عملي لسيناريو إدارة أزمة بمركز ومدينة فايد؛ وذلك لصقل مهارة إدارة الأزمات والكوارث للأجهزة التنفيذية بالمحافظة وطرق التعامل المثلى مع كافة الأزمات الوارد حدوثها بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكلاء وزارة التضامن والصحة والزراعة والطب البيطري ورؤساء قطاعات الكهرباء وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. 

جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو
جانب من المناورة، فيتو

أدار الأزمة من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية العميد حمدي هندي معاون الوزير المحافظ للشبكة، ومن مركز ومدينة فايد، محمد علي رئيس المركز والمدينة. 

 

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة للاستعداد والاستجابة السريعة في المواقف الحرجة، والتركيز على تعزيز قدرة المشاركين على وضع خطط فعالة لإدارة الطوارئ الصحية والمجتمعية.

 

كما تناول السيناريو خطة كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع إدارة الأزمات، والتي تشمل الاستعداد، والاستجابة، والتعافي، وأهمية الوقاية المستقبلية، هذا إلى جانب تحديد وتسليط الضوء على خريطة المخاطر المحتمل وقوعها بالمحافظة لوضع الخطط والإجراءات المستقبلية لتفادي تلك الأزمات وتقليل نسبة الخسائر بجانب ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة في إدارة الأزمة. 
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشبكة الوطنية الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية ادارة الازمة محافظ الإسماعيلية

مواد متعلقة

ضبط تروسيكلين محملين بالمخلفات وتحرير11 محضرا لنباشين بالإسماعيلية

الإسماعيلية تستعد لتنفيذ اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

تحرير 23 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بالإسماعيلية

قومي المرأة بالإسماعيلية ينفذ ندوات توعوية لتنمية الأسرة (صور)

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

من بينها مصر، المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

رسميا، تونس تواجه مالي في دور الـ16 من أمم أفريقيا

المغرب يواجه تنزانيا في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

تونس تتعادل مع تنزانيا بهدف ويتأهلان لدور الـ16 بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى مزدجر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة القمر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads