أخبار مصر

استمرار استخراج شهادات مزاولة الحرفة لعمال مترو الإسكندرية الجديد

تواصل مديرية عمل الإسكندرية استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيهات مزاولة الحرفة لعمال مشروع المترو الجديد بمحافظة الإسكندرية، بموقع النحاس.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، والارتقاء بمهاراتها وتأهيلها لسوق العمل، حيث جرى إجراء الاختبارات اللازمة للعمال تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

ووفقًا لبيان إعلامي صادر اليوم الأربعاء، فإن إصدار هذه الشهادات يأتي تمهيدًا لشمول العمال غير المؤمن عليهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، وتسهيل إجراءات تعيينهم، خاصة أن شهادات «مستوى المهارة» و«مزاولة الحرفة» أصبحت من المسوغات الأساسية للتعيين أو العمل في أي موقع آخر.

كما سيتم ضم عدد من هؤلاء العمال إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، بما يتيح تقديم أوجه الدعم المختلفة لهم، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف توفير الحماية والرعاية اللازمة له

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تم إجراء اختبارات مزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل الخاصة بالمشروع في منطقة النحاس، حيث خضع 340 عاملًا للاختبارات كمرحلة ثانية، وذلك بالتنسيق بين وزارة العمل وشركة أوراسكوم.

وبين أنه شملت الاختبارات عددًا من المهن المتخصصة، من بينها:(لحام عام – كهربائي توصيلات – شدات معدنية – فني برادة معادن – براد مواسير – سباك صحي – نجار مسلح – حداد خرسانة – مشغل خلاط خرسانة – عامل تشكيل وتركيب هياكل).

حضر فعاليات الاختبارات كل من الدكتور محمد صلاح،و أحمد نور الدين من الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومي مطاوع، مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل.

وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة ورفع كفاءتها المهنية، دعمًا لمشروعات التنمية القومية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات.

